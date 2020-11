En esa época tenía una admiradora que con el tiempo se convertiría en una de las estrellas pop más famosas del mundo: Selena Gómez.

Hace unos meses, la cantante y actriz le reveló a Kelly Clarkson en su talk show que Sprouse siempre fue su gran amor de infancia.

“Tenía una obsesión con esa serie y estaba convencida de que Cole y yo terminaríamos juntos algún día”, contó la famosa cantante.

“Después participé como invitada especial en el programa, pero me tocó besar a su hermano y no pude besar a Cole”, agregó la intérprete de éxitos como Hate You To Love Me y Look At Her Now.

Cole Sprouse.jpg Cole Sprouse fue el crush infantil de una gran estrella

No hubo romance

Tras esa revelación, Dylan Sprouse aprovechó para develar otro secreto de esa escena. “Yo no era muy exitoso con las chicas en aquella época, así que ese fue el primer beso de mi vida. Y por suerte fue con Selena Gómez”.

Selena, que también se dio a conocer por una comedia de Disney Channel (Wizards Of Waverly Place), nunca llegó a concretar un romance con Cole, como soñaba a los 12 años, aunque ha protagonizado sonados noviazgos.

Justin Bieber y The Weeknd han sido sus parejas más mediáticas hasta ahora. En el caso de Cole, mantuvo hasta hace poco una relación intermitente con su coestrella en Riverdale Lili Reinhart, y en la actualidad sale con la modelo Reina Silva.