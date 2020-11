Cole Sprouse quiere mostrar otra faceta en nuevo film

De acuerdo a expertos en la materia, en esta película el intérprete de 28 años tendrá que hacer gala de su lado más dramático, en una historia de suspenso y asesinato.

Blood Ties (Lazos de sangre), que será dirigida por Aaron Katz (Gemini), está basada en un artículo de Nathan Helfer para el diario New Yorker, centrado en una historia real.

El film estará protagonizado por Gugu Mbatha-Raw, quien dará vida a la detective Reese Rezek, quien obsesivamente investiga el brutal asesinato de Nancy y Derek Hayson.

En su investigación aparecen dos adolescentes como sospechosos: Lizzy (Kiernan Shipka), la hija de las víctimas, y su novio Jens (Cole Sprouse).

Para evitar ser arrestados, Lizzy y Jens huyen a Europa, provocando una búsqueda que mantuvo en vilo a Reese de 1985 a 1991.

Por el momento no se ha revelado la fecha de estreno del proyecto, pero se espera que debute en la primera mitad de 2021.

Una historia interesante

Cole Sprouse se inició en la actuación a muy corta edad, junto a su hermano gemelo Dylan, con quien protagonizó la recordada serie de Disney Channel, The Suite Life of Zack and Cody.

“Creo que cuando era más joven estaba desesperado por mostrarme maduro, algo que es común en muchas estrellas infantiles”, explica Sprouse, quien a los 18 años estaba decidido a dejar la actuación para dedicarse a estudiar Arqueología.

“Justo cuando había decidido no volver a ponerme frente a las cámaras, llegó Riverdale. La serie es todo un reto y es mérito de los guionistas presentar un personaje multidimensional como Jughead Jones y hacerlo creíble, en un ambiente tan surrealista", contó a la revista W Magazine.