¿Cole Sprouse tiene nuevo romance?

cole-sprouse-nuevo-amor.jpg ¿Cole Sprouse iniciando un romance con Reiña Silva?

Lili y yo nos separamos inicialmente en enero de este año, y decidimos separarnos de forma permanente en marzo. Qué experiencia tan increíble tuve, siempre me sentiré afortunado y valoraré haber tenido la oportunidad de enamorarme. No le deseo nada más que el mayor amor y felicidad en el futuro. Todo lo que diré al respecto, cualquier otra cosa que escuches, no importa Lili y yo nos separamos inicialmente en enero de este año, y decidimos separarnos de forma permanente en marzo. Qué experiencia tan increíble tuve, siempre me sentiré afortunado y valoraré haber tenido la oportunidad de enamorarme. No le deseo nada más que el mayor amor y felicidad en el futuro. Todo lo que diré al respecto, cualquier otra cosa que escuches, no importa