Cole Sprouse y su posible personaje del ánime One Piece

Recientemente, la plataforma de Netflix , recientemente obtuvo los derechos del anime y próximamente realizará su estreno como parte de su oferta de entretenimiento, pero parece que no todo acaba ahí, pues todo indica que se tiene planeado lanzar un live action que podría contar con la participación del actor estadounidense de 28 años edad, Cole Sprouse .

Desde hace un par de semanas, los más de 30 millones de fanáticos que tiene en Instagram, han conspirado sobre los rumores de Cole Sprouse en el papel de Sanji del anime One piece y ahora que la serie de anime llegará a la plataforma de streaming Netflix , se dispararon las noticias, además, en su cuenta personal de Instagram compartió fotos inspiradas en el personaje, incluso en algún momento las llegó a poner como foto de perfil.

Ver esta publicación en Instagram @damon_baker and I hittin you with that Sanji one two. Una publicación compartida por Cole Sprouse (@colesprouse) el 30 de Jul de 2020 a las 7:13 PDT

Ante las noticias que circulan en Internet, el escritor Matt Owens ofreció una entrevista a Rogers Base para su podcats THE REVERIE y explicó que el proyecto ha sido retrasado debido a la pandemia por Covid-19 y que esto les ha dado oportunidad de reescribirlo para hacer una buena adaptación; sin embargo, respecto al cast de One Piece negó cualquier rumor al respecto de Netflix y Cole Sprouse.

Cole Sprouse y Sanji.png Cole Sprouse y el personaje del anime

La versión real de One Piece estaba programada para grabarse en África, pero tras la situación mundial cualquier plan quedó descartado, ni siquiera hay actores elegidos o un desarrollo en la pre-producción, por lo que los fans se quedarán con las ganas de ver al actor en dicho proyecto de Netflix encabezado por Cole Sprouse.

Cole Sprouse ha mostrado su fanatismo por el anime en redes sociales, si sus publicaciones sobre el personaje de One Piece, no fueron una pista, quizás solo hizo un homenaje a dicho personaje. Sanji es conocido por ser el chef de la Tripulación del Sombrero de Paja y por tratar de encontrar el mar All Blue, sitio donde un afamado pirata escondió un cuantioso tesoro que al que lo consiga, lo consagraría como el nuevo rey del mar.