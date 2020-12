Cole Sprouse y sus facetas desconocidas

También se deja ver en otra de sus facetas, como un joven errante que camina descalzo, sin rumbo por las áridas arenas del desierto. En otra de sus facetas, vemos al joven artista, posar sexy para sus fanáticas, en la playa, sin camisa y con la actitud muy fresca y jovial, que lo caracteriza.

Para sus fanáticos y seguidores, también es muy posible ver al joven Sprouse, luciendo un total look en denim o jean azul, en tonos desteñidos o decolorados, combinados con finos botones puntiagudos, de piel de serpiente. Mientras posa excéntrico, cuál modelo de revista de modas.

En otra de las facetas del joven actor, podemos observarlo relajado, sentado sobre el suelo, mirando siempre al horizonte, pensativo y analítico. Portando vestimenta en tonos neutros como el blanco, beige o café claro.

Sin duda alguna, todas estas facetas arrancan millones de likes, interacciones y emojis a sus seguidores, quienes día a día lo siguen ávidos de recibir nuevas fotografías del artista.

¿Conoces a Cole Sprouse?

Cole Mitchell Sprouse es un actor estadounidense, hermano gemelo de Dylan Sprouse.​ Es conocido por su papel como Cody Martin en la serie de Disney Channel, The Suite Life of Zack & Cody y su spin-off, The Suite Life on Deck.