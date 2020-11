Comerciantes se rebelaron y no respetarán las restricciones

Comerciantes neuquinos reunidos en una multisectorial de autoconvocados anunciaron que desde este lunes volverán a sus horarios habituales de atención y no solicitarán DNI para ingresar . Aseguran que van a “desoír” a las autoridades de gobierno como “hicieron” con ellos.

“Somos integrantes del Clúster de Pymes neuquinas, de la Cámara de Comercio de Centenario y muchos que entre todos sumamos más de 15 pedidos de audiencias con el gobernador e intendentes. O no nos atienden o si lo hicieron no obtuvimos respuestas”, aseguró el comerciante, quien dijo además que el intendente Mariano Gaido “no cumplió nada de lo que se comprometió”.

Robles explicó que su postura no es confrontar, “sino que simplemente los desoímos”. “Ellos van a seguir haciendo lo que consideren y nosotros volveremos a trabajar. No pediremos más DNI, que manden un inspector si quieren pedir DNI a la gente, a la propiedad privada no le vamos a permitir entrar”, afirmó.

El integrante de los comerciantes autoconvocados destacó las propias declaraciones de las autoridades provinciales quienes aseguraron que en los comercios “no” hubo contagios de coronavirus.

“Nosotros cumplimos los protocolos. Ingresan de a una o dos personas, y no hay ni un solo contagio en comercios. Son los lugares más seguros para estar hoy”, aseguró el comerciante, quien insistió en que la reducción de horarios para circular y comprar solo generan más acumulación de personas en lugares como hipermercados o el correo.

Robles convocó a la ciudadanía a acompañarlos en estas reaperturas y aclaró que los horarios no van a ser los mismos para todos los rubros, sino que cada cual va a volver al horario habitual anterior a la pandemia.

“Cada local va a volver a abrir en los horarios comerciales habituales sin escuchar las locuras que se le ocurren al gobierno. Donde nos obligan incluso a transportarnos caminando, interactuando con potenciales asintomáticos. Ir por la calle donde están aumentando los robos, la inseguridad”, describió el comerciante y afirmó: “A partir de hoy no nos damos más por enterados que exista una restricción de horario”.

Robles describió la situación de los comercios neuquinos y dijo que están “asfixiados”, con deudas de alquileres, expensas, bancos y por esto pidió a los vecinos que vayan a comprar, a quienes les garantió seguridad sanitaria.