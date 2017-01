El secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Neuquén, Ramón Fernández, se refirió esta año a los "altibajos" que atravesaron los trabajadores del sector durante el 2016, y estimó que "hubo un repunte en la economía en general" en el último tramo del año.

Si bien Fernández prefirió ser cauto a la hora de definir el año pasado como positivo para los empleados de comercio, admitió que la situación de los trabajadores sufrió "un amesetamiento en la primera parte del año, pero después se fue acomodando en el segundo semestre".

En declaraciones a LU5, el gremialista indicó que "en el último trimestre del 2016 hubo más altas que bajas y en definitiva creemos que hubo un repunte de la economía en general".

"Nosotros siempre a finales de año vemos que se contrata personal en los comercios que venden desde regalería hasta indumentaria para afrontar el fin de año, que es gente que de alguna manera después termina cubriendo las vacaciones de los demás empleados, por lo que a partir de enero se mantiene ese plantel para lo que son las rotaciones", explicó Fernández, que aclaró que la temporada que pasó "fue atípica" por los cambios que se produjeron.

Por otra parte, el secretario gremial del CEC admitió que en la primera semana del 2017 recibieron muchas denuncias de personas con empleo registrado y no registrado que reclamaron por sus derechos como trabajadores. "Nos encontramos con muchos comercios en donde los dueños no quisieron otorgar vacaciones, no quisieron pagar los incrementos correspondientes o directamente no pagaron los aguinaldos", aseguró.