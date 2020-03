Comercios se plantan frente a la pandemia

Sobre la Avenida del Trabajador y República de Italia, florecen decenas de pequeños comercios que a diario abren sus puertas para abastecer a los distintos barrios que hay alrededor. La cuarentena y el cese de actividades en la capital neuquina los puso en alerta a ellos también, pero no los paralizó. Se las ingenian para convivir con esta nueva realidad porque no tienen otra salida que seguir trabajando.

Mary, propietaria de un almacén sobre República de Italia, reconoció que el tema le preocupa. Por eso ya tomó las medidas que recomiendan los especialistas para mitigar la propagación del virus: limitar el número de clientes, higienizar las superficies y tratar de tener todos los productos que los consumidores piden.

"Para mí es un garrón tener que levantarme todas las mañanas para dejar a mi bebé de un año y ocho meses y venir a trabajar. Saber que tengo que tomar distancia de la gente, lavarme las manos cincuenta veces. Me da un poco de miedo. Antes entraba gente y yo me alegraba. Hoy entran más de tres personas y me empiezo a desesperar", aseguró.

La joven admitió que hace dos días había bajado la cantidad de clientes de manera abrupta, pero sostuvo que ahora volvió a la normalidad. "Lo único es que la gente se vuelve loca si no tenés algo que ellos necesitan; es como que te meten presión", indicó. Pero siente alivio al comprobar que las ventas se mantienen.

Pablo, el dueño de una pollería sobre Avenida del Trabajador, aseguró que está trabajando casi al mismo nivel de las fiestas. "Mucha gente me manda los pedidos por Wahtsapp. Ante esta crisis, intenté buscar algo que sea favorable para el cliente", explicó. Y sostuvo que a los comerciantes del rubro alimenticio la pandemia no los afectó tanto porque hay mucha gente que no quiere ir a los supermercados que hay en la ciudad.

El comerciante reconoció que algunos proveedores aprovecharon la situación para aumentar los precios y dijo que la situación debería ser al revés. "Si la pasamos mal, la vamos a pasar mal todos", opinó.

Sergio, el dueño de un almacén y verdulería de la misma calle, comentó que tuvo que restringir el acceso de clientes porque su local es muy chico. Aseguró que el consumo se mantiene y que muchos vecinos realizan pedidos por teléfono. "Yo se los tengo preparado, les aviso y los vienen a buscar. A la gente grande que vive cerca se los llevo yo a la casa", dijo.

Admitió que el tema del coronavirus le preocupa muchísimo. "Esto es un drama total; es alarmante", reflexionó. No obstante, se mostró a favor de las medidas que está tomando el Gobierno para evitar la propagación del virus.

Los que trabajan a pesar de la cuarentena

A pesar de que la mayoría de los vecinos respeta la cuarentena por el coronavirus, hay un segmento de la sociedad que tiene que salir a trabajar, ya sea por obligación de su empleador o por necesidad, y se siente desprotegido por el Estado. Se trata de los pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y empleados del sector privado, que si se quedan en sus casas ponen en riesgo su fuente laboral y, por consiguiente, su subsistencia.

Con las calles desiertas, los negocios quedaron vacíos. Los trabajadores advierten que las ventas cayeron alrededor de un 85% en la última semana. Y todo esto se da en un contexto en el que el comercio minorista venía recuperándose de la crisis económica de los últimos años, con lo cual hay mucha preocupación.

Hay emprendedores que, de todas formas, tuvieron que salir a trabajar para asegurar su subsistencia. Leonardo, un kiosquero del Bajo, comentó a este medio que atraviesa un panorama complicado. "La gente casi no sale ahora porque tomó medidas preventivas. Lo poco que estamos vendiendo es a la gente que está trabajando en la cuadra", detalló.

Liliana, una vendedora ambulante de la zona, aventuró que sería bueno que los gobiernos locales "se acuerden de los buscas". "Vendo bolsitas, vivo en la calle para poder llevar un plato de comida a mi casa. Si paralizan todo, no sé qué voy a comer. Tengo una hija de 12 años con asma y tos crónica, se me va a complicar mucho", sentenció.

También se dio que muchas empresas privadas no adoptaron protocolos para evitar la propagación del virus y le pidieron al personal que trabaje con normalidad.

Los taxis no son una excepción y comparten los mismos miedos que los comerciantes. "Nosotros tenemos que laburar porque vivimos el día a día. No tenemos una entrada económica, que el titular te pague o el Gobierno se haga cargo como en otros países, lamentablemente tenemos que salir a hacer el mango", contó Cristian.

