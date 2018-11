Comienza la pelea millonaria por herencia de Stan Lee

Los ángeles. La muerte de Stan Lee, creador de personajes como Spiderman, los X-Men o El Increíble Hulk, conmocionó a los fanáticos de los cómics, pero también abrió una disputa por su herencia. Según los medios especializados, la fortuna del fundador de Marvel se calcula en entre u$s 50 y u$s 70 millones. El gran conflicto es con su hija, Joan Celia, con quien mantuvo una mala relación desde hace muchos años. The Hollywood Reporter publicó un informe en el que se hablaba de que Lee sufría maltrato por parte de su hija, de 67 años. Por eso, el testamento no estaría a nombre de su heredera, y de ahí la pelea actual por la herencia.