En este juicio serán investigados los vuelos clandestinos realizados desde el aeropuerto de Neuquén a la ciudad de Bahía Blanca para trasladar a los detenidos al centro clandestino de detención “La Escuelita” que funcionó en un predio del V Cuerpo de Ejército de la ciudad bonaerense.

En su requerimiento, el fiscal Palazzani señaló al piloto Juan José Capella como responsable de los traslados de detenidos en un avión del Ejército los días 10, 15 y 16 de junio de 1976, entre ellos de las nueve personas que permanecen desaparecidas.

Además de Capella están imputados Miguel Ángel Cancrini, Norberto Condal, Jorge Di Pasquale, Jorge Granada, Raúl Guglielminetti, Gerónimo Huircain, Jorge Molina Ezcurra, Desiderio Penchulef, Oscar Lorenzo Reinhold, Sergio San Martín, Jorge Soza, Carlos Taffarel, Walter Tejada y Osvaldo Páez. Algunos de los imputados ya fueron condenados en otros tramos de este juicio.

Los desaparecidos son Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Carlos Schedan, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi y Miguel Ángel Pincheira.

Los vuelos a Bahía Blanca

Los traslados de las víctimas, de las cuales nueve aún permanecen desaparecidas, fueron realizados en tres vuelos clandestinos, los días 10, 15 y 16 de junio de 1976, según la investigación realizada por el fiscal Palazzani.

El análisis de las pruebas derivó en la acusación contra el teniente primero de artillería Juan José Capella, como el piloto que tripuló el avión que realizó los traslados de 21 secuestrados en los operativos llevados a cabo en las ciudades de Neuquén y Cutral Co. Capella, uno de los imputados en la causa, comandó el avión bimotor Havillan Canadá DHC-6 Twin Otter, matrícula AE-106.

El traslado de los secuestrados se hizo desde el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén hasta Bahía Blanca porque aún no estaba en funcionamiento el centro clandestino de detención La Escuelita, construido con posterioridad en el fondo del Batallón de Ingenieros de Construcción 181 de la capital neuquina.

En el legajo de servicios de Capella figura que en 1975 y 1976 fue calificado como “uno de los pocos sobresalientes para su grado” por el comandante del V Cuerpo del Ejército, Guillermo Suárez Mason, y por Osvaldo Azpitarte, ambos condenados en juicios de lesa humanidad.

En el requerimiento de elevación a juicio, Palazzani estableció la responsabilidad de Capella “como partícipe de los hechos que perjudicaron a las víctimas de esta causa” a partir de la correlación de la información del registro de detenidos de la Unidad Penitenciaria 9 de Neuquén, de los vuelos del aeropuerto de Neuquén, además de los testimonios de las víctimas y del legajo personal de Capella.

Los traslados de las víctimas se organizaron en tres grupos. Subían tabicados, engrillados, con los ojos vendados y las manos atadas. El primer grupo, que fue trasladado el 10 de junio de 1976, estuvo integrado por Susana Mujica, Darío Altomaro, César Giliberto, Eduardo Paris, Alicia Villaverde y Cecilia Vecchi, quienes habían sido secuestrados el día anterior en distintos lugares de la ciudad de Neuquén.

El 15 de junio se efectuó el segundo traslado, con las detenidas Gladys Sepúlveda, Elida Sifuentes, Nora Rivera, Eva Garrido, Raúl González, Jorge Asenjo y Carlos Schedan. Las víctimas estuvieron detenidas en la U9 hasta las 19:35 y desde allí fueron trasladadas al aeropuerto de Neuquén, donde treinta minutos después despegó el avión.

Las declaraciones de las víctimas coinciden en que subieron con los ojos vendados y las manos atadas, a una aeronave que viajó durante una hora y aterrizó en un sitio desde el cual fueron transportadas por tierra durante media hora hasta “La Escuelita” de Bahía Blanca. Un día después, a las 21:10, fue trasladado el tercer grupo, conformado por Eduardo Buamscha, Pedro Maidana, Miguel Pincheira, Argentina Seguel, Dora Seguel, Alicia Pifarré y Carlos Chávez, secuestrados durante el operativo represivo en Cutral Co.

Acusados por abuso sexual

Cabe destacar que en este juicio se investigará el abuso sexual como delito autónomo, separado del de tormentos, sufrido por una de las sobrevivientes, que en el momento de los hechos tenía 16 años y fue detenida ilegalmente de una escuela secundaria de Cutral Co y trasladada a “La Escuelita” de Bahía Blanca. Por este hecho se acusará al menos a seis jefes militares.

En mayo de 2012, durante el segundo juicio a represores, la víctima y sobreviviente de la última dictadura militar, Dora Seguel, pidió al Tribunal Oral Federal de Neuquén que considere a la violación delito de lesa humanidad. “Ellos violaron y tienen que ser castigados por las violaciones también. Porque lo que se buscaba era aniquilarnos moralmente, que no sirviéramos para nada, como me decían al oído”, dijo en ese momento.

Seguel fue llevada a la Comisaría 14 de Cutral Co y durante el interrogatorio en la oficina del comisario Héctor Mendoza, la insultaron, la vendaron y la golpearon. “Un militar dijo ‘llevate a esta tarada’ y con las manos atadas y los ojos vendados, el que me sube al celular donde no se escuchaba nada, me violó. Luego me dijo ‘de esto no se habla’, y me dejó ahí en uno de los calabozos”, contó. En el mismo operativo también fue detenida su hermana de nombre Argentina y ocurrió lo mismo, dos días antes, con la mayor de todas: Arlene, quien permanece desaparecida.

Imputados

Miguel Ángel Cancrini (comisario retirado de la Policía Federal), Juan José Capella (teniente coronel retirado), Norberto Condal (coronel retirado), Jorge Héctor Di Pasquale (teniente coronel retirado, ex jefe de la Primera Sección del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén), Jorge Granada (teniente coronel retirado), Raúl Guglielminetti (ex agente de inteligencia), Gerónimo Huircain (comisario retirado de la Policía de Río Negro), Jorge Eduardo Molina Ezcurra (coronel retirado de Inteligencia del Ejército), Desiderio Penchulef (policía retirado), Oscar Reinhold (coronel retirado del Ejército, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña), Sergio Adolfo San Martín (ex jefe de la Primera Sección del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén), Jorge Alberto Soza (subcomisario retirado de la Policía Federal Delegación Neuquén), Carlos Alberto Taffarel (coronel retirado), Walter Tejada (coronel retirado) y Osvaldo Bernardino Paz (coronel retirado del Departamento de Inteligencia y Operaciones del Comando en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca).