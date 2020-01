Comió pochoclos y quedó al borde de la muerte

Cuando llegó al hospital, los médicos le dijeron que había contraído una infección llamada endocarditis, que ocurre cuando los gérmenes de la boca se propagan por diferentes partes del cuerpo y dañan áreas cercanas al corazón.

Adam debió ser sometido a una cirugía a corazón abierto. "Los médicos me dijeron que si no hubiera ido al médico de cabecera cuando lo hice, podría haber muerto en tres días", dijo el hombre, en una entrevista con el periódico británico The Sun. Y continuó: "Si hubiera ido al dentista en primer lugar, nada de esto habría sucedido. Fue la peor experiencia de mi vida. No estaba lejos de morir, realmente tuve mucha suerte".

