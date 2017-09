Comisiones de alquiler, en el ojo de la tormenta

El proyecto plantea también otras cuestiones que para los martilleros son “inadmisibles”, como la sanción por discriminación a propietarios o inmobiliarias ante la restricción de dar en alquiler una propiedad por diversas razones.

“Nos vimos muy sorprendidos con esta presentación, que no es propia de un criterio republicano y federal. No se puede ir contra la libertad de contratación”. Marcelo Viñas Presidente del Colegio de Martilleros

Pamela Gaita, presidenta la Unión de Inquilinos Neuquinos (UIN), explicó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya se sancionó una normativa similar, que apunta a que “la parte más débil no pague más” y argumentó: “Los contratos de alquiler son entre inquilino y propietario y no con la inmobiliaria. Las obligaciones son entre partes, ya que la inmobiliaria es una intermediaria en la relación. Quieren hacer ver que queremos perjudicar al propietario y no es así”.

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Neuquén, Marcelo Viñas, señaló que el proyecto de la UIN “está ignorando una profesión con derechos constitucionales y leyes que la amparan (la nacional 23592 y la provincial 2538). Si el inquilino viene a una inmobiliaria, sabe que nuestro servicio no es gratis, para eso puede ir a un dueño directo”.

“Nos ampara la ley, el Código Civil y la Constitución Nacional. Nadie puede interponer que yo arregle con alguien una condición económica”. Marcelo Viñas Presidente del Colegio de Martilleros

Normas

La actual Ley 2538 de la provincia de Neuquén establece que en un contrato de alquiler formalizado a través de un operador inmobiliario, este último debe cobrar en concepto de comisión el 3 por ciento al inquilino y el 2 al propietario.

Viñas resaltó que la división del pago de la comisión fue una iniciativa de su sector “para que haya equidad”, puesto que antes ese cinco por ciento total lo abonaba el locatario, y que “esa pequeña diferencia” a favor del propietario está fundada en que este tiene la carga de los gastos de administración. “El martillero y corredor público cobra siempre honorarios fijados por ley”, recalcó.

“Hace mucho tiempo les planteamos el incumplimiento a las inmobiliarias sobre la Ley 2538, que ellos mismos impulsaron para regularizar la actividad”. Pamela Gaita Presidenta de la Unión de Inquilinos de Neuquén

No obstante, desde la UIN se denunció que en muchos casos los inquilinos terminan pagando más, con un valor igual al monto del alquiler. Viñas reconoció que puede haber algún caso pero que no se trata de matriculados, sino de personas que se dedican a esta actividad por fuera del ámbito legal.

“Nadie vino a denunciar al Colegio que un colega cobra más. En la Defensoría del Pueblo existen muchos casos denunciados de agentes inmobiliarios truchos”, aseguró.

El nuevo proyecto de ley recayó en la Comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura y la UIN ya anunció que hará una ronda por los distintos bloques políticos para convencerlos de respaldar la iniciativa. Los martilleros tienen un plan muy distinto.

“No hay control del Estado. Lo que queremos es que quien contrate el servicio de la inmobiliaria pague la comisión y no se le cobre más al inquilino”. Pamela Gaita Presidenta de la Unión de Inquilinos de Neuquén

Rentabilidad

Menos negocio para el propietario

Aunque los precios de los alquileres en Neuquén son altos, no resultan un negocio para el propietario.

En 2004 la rentabilidad promedio mensual de una casa o departamento en Neuquén era de entre un 0,75 y un 0,8% respecto del valor de la propiedad, mientras que en la actualidad esa relación es del 0,5 al 0,6 %. Antes, un bien se amortizaba en 10 años, mientras que ahora tarda casi 16 en hacerlo.

EN TRES PASOS

Lo que propone el proyecto

1- El artículo 1 del proyecto modifica la Ley 2538 y establece que el pago de comisión a las inmobiliarias por el contrato de alquiler sea de hasta un 2% a cargo del locador y del 0% para el locatario.

2- El Gobierno dispondrá de al menos una dependencia en cada departamento de la Provincia para prestar servicio de asesoramiento y certificación de firmas. Será gratuito para propietarios e inquilinos.

3- Será considerado acto discriminatorio la restricción de alquilar a cualquier persona por razones de nacionalidad, ideología, hábitos u origen social, como también no aceptar a familias con niños o mascotas.