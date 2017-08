Cómo arreglar con ATE sin complicarse con los otros gremios

Por otro lado, una situación de conflictividad como la que se dio previo a las PASO le juega en contra a un Gobierno que buscará que las aguas se aquieten pensando en el 22 de octubre.

Ayer, Jorge Marillán, secretario adjunto de ATE, aseguró que si el Gobierno no lleva una respuesta a las demandas del gremio para este miércoles, se volverán a tomar medidas de fuerza. “Esperamos una definición concreta en cuanto a la modificación en la liquidación de los salarios. No se puede por un decreto ir en contra de lo que la ley establece, que es un acuerdo de partes. Hay 14 escalafones que no cobraron lo que correspondía, además, no se dio el paso administrativo de respetar el acuerdo paritario”, dijo Marillán y advirtió: “Si el miércoles no se visualiza una respuesta, retomaremos las medidas de fuerza”.

La semana pasada el Gobierno recibió en la sede de la Subsecretaría de Trabajo a Marillán y al secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo.

Lo que reclama el gremio estatal

El cuestionamiento que hace ATE está vinculado a la forma en que se liquidaron los sueldos en base a la inflación. El gremio reclama que se pagó un 3% menos en el cálculo del primer semestre.