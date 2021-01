¿Cómo hacer que Google Maps muestre los mejores bares y restaurantes?

Pero para usar esta función es necesario facilitarle a Google Maps, nuestros gustos sobre comida y bebida, además de otros datos personales, referentes a si tenemos alergias a algunos alimentos, si seguimos una dieta vegana o si somos intolerantes al gluten.

Si deseas conseguir solo las mejores recomendaciones de lugares personalizados de acuerdo a tus gustos,sigue estos pasos.

1. Abre Google Maps y haz click en la imagen de tu perfil.

2. Selecciona "Configuración" o "Ajustes" y luego "Explorar sitios". Si no encuentras esta opción, es posible que en tu móvil se corresponda a "Gestionar tus preferencias".

3. Se te abrirá una pestaña con tres opciones: "Alimentación", "Me interesa" y "No me interesa". Si haces click en la primera, te mostrará un listado de preferencias alimentarias: comida halal y kósher, sin alcohol, sin gluten, vegana y vegetariana. Marca la que te llame más la atención o se adapte mejor a tus necesidades.

4. Haciendo click en "Me interesa" y luego en "Añadir tema", se te abrirá un listado con distintos tipos de comida (con imagen incluida), además de otras opciones menos relacionadas con la gastronomía, como actuaciones en directo o sitios ideales para familias.

5. En "No me interesa" debes señalar las comidas y características que menos te gusten, así Google Maps no te las recomendará en un futuro.

Así que ya lo sabés, si lo que querés es conocer lugares buenos cada día, entonces tú mejor aliado, será Google Maps.