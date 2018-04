Cómo hacer para sociabilizar a tu can

La sociabilización es una fase importante en el desarrollo cognitivo del animal y, de lograrla, el perro podrá conectarse de manera consciente con el entorno en el que se desenvuelve, lo cual conducirá a que pueda llevar una vida más plena. Una vez que el animal alcance esta fase, nosotros mismos notaremos que su desempeño cotidiano se presentará mucho más sano, carente de miedos diversos y, por supuesto, en mejor interacción con el medio que habita.

Pero, ¿cómo hacer para que nuestro perro logre tal cometido? Es muy sencillo: debemos darle todo aquello que creamos conveniente y que tienda a fortalecer su aprendizaje. Todo lo que el perro pueda asociar a su entorno y no le cause miedo alguno debe ser puesto a su alcance para que él mismo pueda ir familiarizándose. Para realizar esta actividad, debemos interactuar con el animal de forma totalmente cariñosa y haciéndole saber que no pretendemos bajo ningún concepto poner su vida o su integridad física en riesgo.

La tan mentada sociabilización del animal se logra mediante un contacto sincero y cotidiano. Hay que hacerle saber a nuestra mascota que lo que se encuentra a su alrededor no debe ser temido y, lo que es mejor, que todo eso que está allí no es más que un mundo nuevo a ser descubierto por su propia curiosidad.

También sacarlo a pasear regularmente por el parque o la plaza permite que entre en contacto con sus pares. Dejalo que se conozcan, que se huelan -de esta manera se reconocen- y que jugueteen libremente.

Si logramos tal cometido, viviremos con un animal feliz.

Contacto animal: Es importante llevarlo al parque para que se reconozca con otros perros y juegue con ellos.

Algunos son más amistosos que otros. Por Sergio Gómez (veterinario)

Es innato que algunos perros sean más sociables que otros, pero esto no implica que vos lo ayudes a ser más sociable con las personas y otros animales. Un perro que nace ya socializado se acerca amistosamente cuando estás en un picnic a compartir el momento, a diferencia del no sociable, que espera que te vayas para comer las sobras. Por esto se habla que los animales tienen un gen de la amistad que se hereda. Por supuesto que hay razas que son genéticamente menos sociables que otras y generalmente fueron creadas para pelear, cazar o ser guardián. No pasa lo mismo con las que fueron creadas para el cuidado de los rebaños, que son más dóciles y menos agresivas que las anteriores.

Te recomiendo que estimules la sociabilización a los 45 días del cachorro. Tampoco es bueno que tu perrito tenga hiperapego con vos, ya que esa dependencia les quita lugar a otros perros o humanos.