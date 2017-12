Cómo manejar las presiones

Supongamos que un adolescente quiere conquistar a una chica y le va bien en esa situación que es de estrés (porque para él es muy importante). Si más adelante se pelea con esa joven y va a conquistar a otra, lo hará confiado porque la huella del estrés del pasado fue positiva. Pero si ese mismo adolescente va a dar un examen, como no estudió nada, sin duda va a desaprobar. Entonces ahora tendrá que volver a dar el examen y le quedará una huella negativa porque tuvo un estrés negativo que se grabó en su cerebro.

Siempre que enfrentamos algo hacia adelante revisamos cómo nos fue antes. El problema no es lo que tenemos por delante, que alguien nos presione o que un trabajo sea muy difícil, por ejemplo, sino el hecho de que siempre revisamos para atrás para ver cómo nos fue en una situación similar. Así comprobamos cómo es nuestra huella. Si es negativa, vamos a enfrentar lo nuevo con mucho estrés y probablemente nos salga mal. Porque siempre que uno encara algo hacia el futuro, primero revisa su pasado.

El error que todos cometemos es echarle la culpa a lo que tenemos por delante: fue el profesor…, mi jefe me presiona…, esta situación es injusta, etc. Nunca se trata de lo que tenemos por delante porque, sea lo que sea, lo vamos a enfrentar. Pero lo haremos de acuerdo a las huellas, o los recuerdos, de cómo nos fue anteriormente. Eso no significa que, si tengo un examen, voy a recordar exactamente cómo me fue antes; simplemente recuerdo que me fue mal y siento miedo. Es algo automático, por eso es estrés. Es lo mismo que cuando aprendemos a andar en bicicleta. La mayoría de nosotros nos caímos al principio pero después llegó un momento en el que se hizo automático. Todos los recuerdos que tenemos, positivos y negativos, se vuelven automáticos. Entonces cuando frente a un estrés siento que tengo miedo, ni siquiera lo pienso porque me sale automáticamente.

Los seres humanos siempre creemos que miramos hacia adelante y que nuestro problema está allí. Pero lo cierto es que inconscientemente miramos para atrás. Necesitamos trabajar con lo que nos pasó porque lo que tenemos por delante, la presión que sentimos ante ello y la manera de enfrentarlo dependen de cómo nos fue en el pasado.

Ante una situación que te provoque ganas de huir y te haga sentir presionado, mirá para atrás para descubrir en qué momento te estresaste negativamente. Si antes te fue mal y en el presente sentís que te sucederá lo mismo, parate afectivamente en las situaciones en las que te fue bien y tomarás fuerzas para enfrentar eso sin presiones de ningún tipo. Comenzá el año que está por comenzar sin presiones y con una nueva manera de enfrentar los desafíos que se presenten.

