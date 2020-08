Cómo saber si te bloquearon en Telegram

Por otro lado, si el usuario envía mensajes en forma regular a este contacto y nunca son leídos, es posible que la otra persona te haya bloqueado o simplemente te esté ignorando.

Hay que aclarar que en Telegram, los tics no funcionan de la misma forma que en WhatsApp, de esta manera, no hay un "✓✓" distinto para los mensajes entregados y leídos. Por tanto, el tic sencillo puede significar un bloqueo o que la otra persona aún no ha abierto la app o que su dispositivo no tiene acceso a Internet en ese momento.

Una de las formas más fáciles de saber si alguien te ha bloqueado en Telegram es observar si ha desaparecido su foto de perfil. Es decir, si una persona que antes tenía una foto, ahora aparece el avatar predeterminado con la primera letra de su nombre.

Por otro lado, esto no da por sentado que un contacto ha bloqueado a otro ya que podría ser que esta persona haya cambiado sus ajustes de privacidad o haya eliminado su imagen de perfil, pero es uno de los indicios más claros, especialmente si el cambio va acompañado de otros cambios.

Una de las formas rápidas y veraces de saber si alguien te ha bloqueado es mirar la hora de la última conexión ya que cambiará automáticamente a "hace mucho tiempo" tan pronto como un usuario ejecute el bloqueo del contacto.

Claro que estos indicios no se aplican a los contactos que son frecuentes, pero si un usuario estuvo manteniendo un intercambio regular de mensajes con otro durante unos días y de repente, se observa que su última conexión fue "hace mucho tiempo", lo más probable es que te haya bloqueado.