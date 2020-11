Cómo serán las nuevas colonias de vacaciones en el verano

“Hemos llegado a un acuerdo porque entendemos que la modalidad de colonias de vacaciones es muy difícil de llevar a cabo, porque seguimos estando en pandemia y seguimos estando con transmisión comunitaria”, aclaró Serenelli en diálogo con LU5.

Adelantó que sacarán una resolución para suspender las colonias de vacaciones por esta temporada 2020/2021 y se aplicará otro formato tanto para los privados como para el municipio.

“Son actividades que no durarán más de tres horas. No se permitirá el uso de transporte, tanto público como privado. No se permitirán los campamentos, ni las meriendas, ni desayunos o almuerzos. Serán jornadas de tres horas por grupos etarios. Se van a adoptar la modalidad de aquellos deportes o actividades que están aprobadas en los decretos provinciales”, puntualizó Serenelli.

El funcionario dijo que este nuevo formato, para los privados se llamará “Actividades Deportivas y Cultuales de Verano” y para el municipio serán “Unidades de Actividades Culturales y Deportivas en los Barrios”.

Dijo que los clubes privados ya las comenzaron a promocionar a través de las redes sociales. “En la Municipalidad buscamos la igualdad de posibilidades. El año pasado tuvimos 6 mil chicos que disfrutaron de las colonias de vacaciones y hoy es inviables trasladar esa cantidad de chicos a las diferentes actividades Por eso vamos a crear 24 unidades en los barrios de Neuquén”, detalló.

Además, señaló que ya reabrieron centros deportivos de la Municipalidad y los espacios culturales donde los chicos empezaron a practicar bajo la modalidad de funcionamiento que aplicarán en estas nuevas colonias llamadas unidades a partir de enero.

“Los privados arrancan en diciembre y las unidades del municipio, en enero. Están en los centros deportivos y dos espacios más que mañana informaremos”, agregó.

Dijo que se habilitará esta posibilidad de que los chicos puedan participar en espacios que contarán con profesores de educación física y de actividades culturales. E indicó que algunas unidades deportivas funcionarán por la mañana y otras por la tarde.

“En las actividades que planteamos en los centros deportivos para los chicos tanto en las actividades culturales como en las deportivas, la carga ha bajado al 50 %. Cada turno de 45 minutos no superan los 12 chicos. Este es un año difícil y tenemos que reinventarnos. Aplicaremos con mucha exigencia en los protocolos de bioseguridad”, cerró el funcionario.