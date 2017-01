Cómo serán los 5 días clave para el cambio petrolero

En la cuenca neuquina hay 19 proyectos de no convencionales. Sólo tres están en desarrollo como El Orejano.

En la cuenca neuquina hay 19 proyectos de no convencionales. Sólo tres están en desarrollo como El Orejano.

NEUQUÉN

El conflicto petrolero aún no está definido. Habrá unos cinco días intensos, donde falta firmar el nuevo precio del gas -incentivo para que las empresas inviertan- y armar un listado de empleados que quieran pasar a retiro voluntario.

Este será el nuevo esquema de la industria petrolera, antes de que el próximo martes se firme la adenda al convenio colectivo de trabajo del sector para regular la actividad de los yacimientos no convencionales en la formación Vaca Muerta.

Las empresas en conflicto tendrán que seleccionar a los empleados y elevar un listado al Ministerio de Trabajo de la Nación para que ingresen en el Plan de Reconversión Productiva, de hasta 20 mil pesos mensuales, de acuerdo con la antigüedad de cada empleado.

En principio, YPF y las compañías de perforación, como H&P, DLS, Nabors, Quintana y SAI; de terminación, como Nabors, Petroneu, SAI, SPA, Tracker, Tronador, Venver; y de pulling, como SAI, Clear, Petroneu tienen que resolver la situación con los despedidos. Algunos pasarán a retiro voluntario y cobrarán una indemnización del 100%, otros entrarán en lista de espera para la reactivación de la industria.

En Neuquén hay 19 proyectos de no convencionales en marcha que prometen derramar u$s125 mil millones si pasan a la fase de desarrollo. Toda esa actividad estará regulada por el nuevo convenio laboral, con la adenda para esa actividad.

Las empresas tendrán hasta el martes para confeccionar los listados, de manera que el martes se firme la adenda, homologada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

En forma simultánea, tanto el Sindicato de Petróleo y Gas Privado como Jerárquicos y el gobierno neuquino quieren sellar las nuevas condiciones para que las empresas operadoras inviertan al menos u$s 5 mil millones durante 2017.

“Queremos que se firmen las inversiones en un documento para saber qué cantidad de equipos se van a subir”, dijo Guillermo Pereyra, titular de Petroleros Privados.

Las inversiones serán clave para que algunos de los desvinculados que percibirán el subsidio vuelvan a trabajar al campo, aunque con otras reglas laborales: sin horas taxi, con viento, con una jornada laboral de ocho horas y también el régimen durante la noche.

Así las cosas, el proyecto Vaca Muerta entre en una zona de reinvención con otro costo laboral.

Vacaciones para los “conflictivos”

El conflicto en las empresas Schlumberger y Halliburton por la “mala liquidación” de salarios aún no se termina. Ayer, algunos trabajadores de la primera compañía mencionada informaron que luego de la retención de tareas, Recursos Humanos y Legales “les dio vacaciones” y que otros esperan para trabajar. “A nosotros no nos dijeron nada del subsidio, no nos dejan trabajar”, expresó un empleado.