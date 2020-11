Como vive en Planicie Banderita le niegan la licencia de conducir

Aunque siempre realizaba sus trámites en esa localidad, cuando fue a renovar su licencia se encontró con "esta novedad de que la gente del municipio de Vista Alegre me dice que no puede renovarme el carnet de conducir porque mi domicilio no dice que es de ahí".

Se trata del vecino Jorge Asad, quien indicó que era integrante "de una legendaria familia que toda la vida hemos vivido en Planicie Banderita y Vista Alegre. Desarrollamos nuestra actividad productiva en Planicie Banderita, Vista Alegre y Centenario".

Explicó que cuando Vista Alegre tuvo su propia Municipalidad, siguieron dependiendo de esa localidad. Aseguró que los vehículos de él y su familia están todos radicados y pagan patente en ese municipio.

En el registro civil de Vista Alegre le indicaron que debía hacer el cambio de domicilio para concluir el trámite de la renovación. "No quiero, ni puedo hacerlo porque mi domicilio real dice ruta 51, kilometro 12, 5 campo Asad, Planicie Banderita; es el que tengo declarado en la AFIP, en el Senasa y en dependencias de provincia con los que desarrollo mi actividad productiva", aseguró Asad en diálogo con LU5.

En el registro civil le indicaron que podía agregar a su domicilio la referencia a Vista Alegre, pero que se lo tomaba como un cambio de domicilio. "Me dijeron que al hacer ese cambio en el documento tenía que tener 60 días de residencia para iniciar el tramite del carnet. Lo llamativo es que me están pidiendo dos meses de residencia en un lugar donde vivo hace 40 años", se indignó el vecino.

Asad agregó: "Somos cuarta generación de vistalegrinos. Me piden dos meses de arraigo donde hace 40 años que nací, donde vivieron mis padres y abuelos".

Dijo que no le supieron indicar cómo ni con quién resolver el conflicto. Incluso aseguró que trató de comunicarse con el intendente de esa localidad, pero no le respondió los mensajes. "El carnet para mí es fundamental y nadie me da una respuesta", añadió.

Lo primero que le llamó la atención fue que cuando concurrió a sacar turno para la renovación de la licencia de conducir le dijeron que debía hacerlo por teléfono. "Salí de la oficina, saqué el celular y llamé. Me atendió la misma persona que me había dicho un minuto atrás que debía llamar. Si hubiese habido una oficina desbordada de gente lo entendería, pero no había nadie. Ese es el manejo que está habiendo en Vista Alegre", se lamentó el vecino.