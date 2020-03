Si bien algunos padres y madres precavidos salieron a hacer las compras para la escuela en diciembre, desde los negocios contaron que la demanda se concentró en las últimas dos semanas.

Gabriela, dueña de Miró, manifestó su conformidad con los niveles de venta alcanzados. Detalló que los clientes hacen un esfuerzo para comprar todos los productos que piden los profesores. "Las escuelas a veces se pasan, les piden marcas específicas. La gente viene y se lleva todo, pero buscan financiación", precisó.

Por su parte, Clara, de Librería Alcorta, coincidió con su colega respecto de las ventas. Señaló que hay una notable falta de dinero en la calle, pero resaltó que los neuquinos se las arreglan para que no les falten los materiales escolares a sus hijos. "La gente busca precio. Tuvimos clientes que hasta pidieron adelantos de sueldo para poder comprarles los útiles a sus chicos", contó. En este marco, las librerías adoptaron estrategias comerciales "agresivas" para darles más facilidades a los consumidores.

Clara dijo que apuntaron a reforzar el stock de los productos que más se cambian, como lápices y marcadores, y a tener marcas de primera línea y económicas. "Tenemos descuentos en efectivo y financiación con Ahora 12. Mientras más formas de pago ofrecemos, más clientes vienen", puntualizó.

En tanto, Gabriela indicó que ofrecen hasta 12 pagos sin interés y que trabajan con todas las tarjetas de crédito. Y agregó que apuntan a tener una amplia gama de productos. "Tenemos muchos productos distintos. Esto nos beneficia porque hay gente que viene con una lista enorme y se lleva todo lo que vino a buscar", dijo.

En la actividad se espera que este buen momento comercial se mantenga durante los próximos días. Incluso, algunos comerciantes creen que el conflicto con los docentes puede prolongarlo un mes más.

Libreros, contra la competencia desleal de algunas editoriales

Los libreros neuquinos están disconformes con el comportamiento de algunas editoriales, que se acercan directamente a las escuelas para ofrecerles sus productos. “Entonces nos encontramos en una posición de desventaja por la competencia desleal de estas empresas. Es una tendencia que preocupa”, señaló Santiago, de Libracos.

Además, indicó que las fotocopias también juegan en contra de las librerías y de la educación de los niños. Precisó que hay libros de geografía, biología e historia que tienen imágenes coloridas y estimulantes que se pierden en el proceso de fotocopiado y, en consecuencia, se genera un desinterés de los chicos.

“Hay que señalar que las fotocopias no son tan económicas como antes, no hay mucha diferencia entre un libro fotocopiado y el original. No vale la pena privarlos de ese contenido”, manifestó.

Agregó que después de estudiar algo en fotocopias, el papel se archiva, se mete en cajas y se amontona. “En cambio, los libros siempre están ahí para volver a verlos y retomar algún conocimiento que se olvidó”, expresó.

Los pibes piden libros

Santiago contó que hay muchos padres interesados en que sus chicos lean y, a su vez, también hay muchos chicos que les piden a los padres que les regalen libros. “Hay sagas que valen mil pesos cada libro y los padres a veces se escandalizan, pero, por lo general, les compran lo que piden con ganas”, describió.

Contó una anécdota de un padre que entró a la librería con su hija: “La nena le pidió un libro y él le dijo que no, porque todavía no sabía leer. Y ella le respondió: ‘¿Y cómo voy a aprender si no me lo comprás?’”.

