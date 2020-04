Compró miles de papeles higiénicos y se arrepintió

El director del Drakes Supermarkets, donde el hombre hizo la compra, John-Paul Drake, publicó un video en YouTube explicando lo sucedido y criticando duramente al cliente, al que culpa de "causar problemas a todo el país" por su "ridículo comportamiento", y que ahora tendrá que vivir con las consecuencias de sus actos sinsentido.

PH01.jpg

"Ayer vino el primer cliente que me exigió que le devolviese el dinero por 150 paquetes de 32 rollos de papel higiénico y 150 botes de litro de gel desinfectante", se lamentó Drake en el video. "Le dije esto (N del R: hace fuck you a cámara). Este es el tipo de persona que está causando problemas a todo el país", terminó.

Pero el enfado del dueño del supermercado no quedó ahí, sino que fue en aumento cuando el cliente acaparador le confesó que tenía pensado vender los artículos por eBay, pero que no había podido después de que el sitio le canceló la cuenta precisamente por intentar especular con estos productos en tiempos de pandemia. En esas circunstancias, el comerciante ha instado a sus clientes a "no dejarse llevar por el pánico" y comprar "conscientemente" para que todos puedan adquirir lo que necesitan.

PH02.jpg

En tanto, Australia mantendrá las restricciones a la movilidad del público durante al menos cuatro semanas más, dijo el primer ministro Scott Morrison, contrariando las especulaciones de que el bajo crecimiento de los nuevos casos en el país podría propiciar un retorno más rápido a la normalidad. Australia evitó el alto número de víctimas de coronavirus al cerrar sus fronteras e imponer estrictas medidas de distanciamiento social el mes pasado. Se cerraron restaurantes, bares y otros negocios "no esenciales" y se prohibieron reuniones públicas de más de dos personas bajo la amenaza de multas e incluso prisión.

ph04.jpg

Un hombre de California fue arrestado por golpear a su madre en un insólito caso de violencia familiar. Todo se desató por una discusión respecto al uso del papel higiénico. La mujer habría escondido el producto sanitario porque su hijo lo usaba en exceso y cuesta mucho conseguirlo. Adrian Yan, de 26 años, le dio un puñetazo en la cara a su madre, de 40. Cuando la quisieron atender los especialistas, ella rechazó el tratamiento médico.

LEÉ MÁS

Nueva York prorroga el confinamiento hasta el 15 de mayo

Con más de 100.000 contagios, Francia se aproxima a 18.000