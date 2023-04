Comunidad educativa realizará un abrazo simbólico en el CPEM 69

Al CPEM 69 concurren alumnos de Los Hornitos, Toma 7 de Mayor, Cuenca XV, Cuenca XVI, tomas de los alrededores más el barrio Z1. “Absorbemos alumnos de la zona y de las primarias de alrededor que son las 311, 347, 312, y las 270 con el debido crecimiento exponencial de la población en la zona oeste”, agregó.

El director dijo que en la jornada de hoy realizarán “un abrazo hacia la educación pública, que no está atravesando su mejor momento, sobre todo en la zona del oeste. Se nos complica el poder absorber a toda la matricula que tenemos. Es una escuela pequeña y hay mucha demanda de bancos”.

Aseguró que los vecinos quieren que sus hijos vayan a la escuela de barrio y no a las del centro. Al tiempo que recordó en eses sector fue el último CPEM que se creó el de ellos y fue hace 20 años. Luego, en el 2014 se creó una EPET para dar respuesta a la demanda, nada más.

Les urge poder contar con auxiliares de servicio. No tienen personal para Educación física y talleres a contra turno. “Antes de la pandemia nos alcanzaba para hacer esa tarea, pero hoy en día al tener 5 aulas, más el gimnasio, no tenemos auxiliares que nos limpien. Desde que empezamos no cuentan con los talleres en el turno tarde”, destacó.

El director sostuvo que no obtuvieron una solución de parte del Concejo Provincial de Educación. Lotúmolo indicó que, en las previsiones que se hacen de forma anual dejaron registro del reclamo. “Desde el 2021 empezamos a pedir que se cree el cargo para auxiliares de servicio, en el 2022 volvimos a pedir y nos dijeron que estaba el expediente, pero nunca llegaron. Este año fuimos en marzo y desde la Dirección de Nivel Medio nos dijeron que estaba el expediente en Hacienda, pero que no lo aprobaron porque a la tarde no contábamos con alumnos que demandarán los dos auxiliares de servicio”, agregó e indicó que por la mañana acuden 180 alumnos, a la tarde tienen 100, más los del turno vespertino.

Dijo que por no tener espacio ni personal no pueden atender la creciente demanda de matrícula. “No le hemos dado respuesta porque no tenemos lugar. Lo ilógico es que nos crean un tercero más por la demanda de alumnos y nos dicen que en el sistema no ven reflejado matricula del turno tarde, cuando la tenemos desde el 2021, es una tomada de pelo”, lamentó el director.