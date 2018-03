Con ayuda de los árboles, se robaron un auto en el centro

El hecho ocurrió anoche y el vehículo sustraído es un Palio, modelo '98, patente es CAC 039 que pertenece a la docente Ana Herrera, quien radicó la denuncia en la Comisaría Primera.

"No tenía alarma, me confié con que era viejito pero me lo robaron igual. Tengo que encontrarlo porque tengo un seguro contra terceros. Es que nunca alcanza la plata y además tengo un hijo estudiando en La Plata", sostuvo la víctima a LMN.

La docente explicó que el auto era su medio de transporte para trasladarse de una escuela a otra. Según, relató estaba en un ensayo y cuando salió se percató que el vehículo no estaba donde la había estacionado.

"Es muy fácil de distinguir porque entre los dos faros, estaba descascarada la pintura del capot. Además les faltan las tapas a las ruedas", detalló.

"Estuve en la comisaría haciendo la denuncia hasta las 23. Me dijeron que no se veía en las cámaras quién lo había robado por la arboleda", agregó Herrera.

Ante cualquier información del auto, pueden comunicarse con la comisaría más próxima o bien en la Primera que es donde fue radicada la denuncia.