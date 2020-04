Con demanda cero, los dueños de los peloteros esperan reunirse con Gaido

El emprendedor aclaró que su negocio ya venía golpeado por las medidas aplicadas por el gobierno nacional anterior, a lo que debe sumar este atípico contexto sin fiestas. Aunque reconoció que no es culpa de los clientes, aclaró que los negocios tardarán mucho tiempo en recuperarse. "Cuando se vuelvan a permitir los encuentros, la gente va a estar muy afectada en lo económico y también con cierta resistencia a juntarse en grupos grandes de personas", detalló.

Si bien reconoció que se dieron medidas para sobrellevar la crisis, como la postergación de los vencimientos de impuestos y la suspensión del cobro dela licencia comercial, aclaró que estas propuestas no alcanzan. "Impuestos nacionales no pagamos porque no facturamos nada, y la licencia comercial son apenas 400 pesos", dijo y agregó que los gastos que más pesan son el alquiler de los locales, los sueldos de los empleados y el pago de los seguros.

pelotero Los peloteros y salones de fiestas perdieron a sus clientes.

A su vez, agregó que la opción de postergar el pago de los alquileres y los servicios también presenta una dificultad. "Puedo no pagar la luz o el alquiler ahora, pero no sé si en 3 o 6 meses voy a estar trabajando lo suficiente como para pagar los gastos fijos además de la deuda que genere ahora", indicó Romano.

En ese contexto, comentó que tuvo la iniciativa de reunir al resto de los responsables de los peloteros. Entre todos, se planeó una estrategia unificada respecto a las señas ya abonadas por los clientes. También se solicitó una reunión con Gaido, que aún está pendiente de respuesta.

Romano se mostró comprensivo con respecto a los propietarios que cobran los alquileres mensuales y señaló que hay muchos que cuentan con ese dinero como su único ingreso. Por eso, aclaró que si se perdonan los alquileres se debe construir una cadena de excepciones para que los propietarios no se vean afectados por la falta de cobro de ese dinero.