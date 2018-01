“¿Soy muy indiscreto si te pregunto si es verdad que alguien una vez te obligó a no ser mamá?”, lanzó el conductor de América. “Sí, fue uno de los momentos más tristes de mi vida, que además destruyó un gran amor”, reveló la cantante de tango, que fue pareja del músico –ya fallecido– desde finales de los 60.

“Yo me cuidaba, pero esa persona me dijo ‘ya tenés un hijo, si querés otro andate a tu casa y ponele Baltar’. Yo era muy pendeja todavía, fui tan idiota que no agarré mi valija, cuando él estaba en SADAIC, para irme a casa de mi mamá con mi hijo Mariano, que tenía siete años en aquel momento. Esa tontera mía mató un amor que a lo mejor, en algún momento, tenía que morirse”, agregó. Ante la consulta de si esa persona había sido Piazzolla, Amelita lo confirmó sin tapujos.

“Fue una crueldad”

Baltar contó que lo que más le dolió fue que ya le había dicho a su hijo Mariano que iba a tener un hermano. “Él estaba fascinado. Pero viste cuando dicen ‘crueldad mental’, que te agarran el cerebro y te lo destruyen para o por alguna razón, bueno, este fue el caso”, agregó sobre los hostigamientos que habría recibido por parte de Piazolla, quien le llevaba 20 años y antes de conocerla ya había tenido dos hijos con Dedé Wolff, su primera esposa.

“No aguanté más y dije ‘llamá para que me lo saquen porque no soporto más esto’. Era muy joven y muy estúpida, tendría que haber cambiado la cerradura para que se quedara afuera. Después vino mi hijo y me dijo: ‘Mamá, ¿qué pasó?’ Le contesté: ‘El hermanito se murió, me lo tuvieron que sacar’. Y me dijo: ‘Los grandes no sirven para nada’, y se fue a llorar a su cuarto”, recordó con dolor.

Pese al amargo episodio, la relación con el prestigioso músico continuó dos años más. Baltar aseguró que luego terminaron porque “se rompió el amor”.