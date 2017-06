Con el debut de la boleta electrónica, el MPN elige su lista de candidatos a concejales

Uno de los principales protagonistas del inicio de la jornada fue el intenso frío, que junto a la humedad ambiente provocaron que haya poco movimiento en las 23 escuelas habilitadas, teniendo en cuenta que hay 170 mil ciudadanos en condiciones de sufragar.

Los comicios se desarrollan hasta las 18 en 106 mesas en las que compiten 8 listas.

A las 10 de la mañana votaron Alejandro Nicola y Vanina Merlo, los dos candidatos que encabezan la lista Azul, que lideran políticamente el gobernador Omar Gutiérrez y su antecesor Jorge Sapag.

El actual ministro de Energía de la provincia votó a las 10 de la mañana en la escuela 205 de Alta Barda y celebró junto a los presentes la primera elección de su hijo Franco, que tiene 16 años y debutó en las urnas.

Nicola destacó el desarrollo de la elección interna y anticipó que a partir de su incursión en el Concejo Deliberante puede empezar una nueva aventura del partido provincial rumbo a la intendencia de la capital provicial.

Todos los pronósticos indican que el oficialista sector Azul es el que se llevará un claro triunfo.

Entre los demás participantes no asoma ningún peso pesado, ya que los sectores que responden al líder petrolero Guillermo Pereyra y el ex gobernador Jorge Sobisch no presentaron candidatos. Sí hay en las nóminas referentes barriales de trayectoria y algunos jóvenes vecinalistas que hacen sus primeras armas en las urnas.

Los primeros dos postulantes de la Celeste y Blanca son Claudio Marchetti y Mariel Pérez; los de la Roja, Arsenio “Bocha” Baeza y María Beatriz Gómez, y los de la Dorada Omar Grassi y Mariela Arroyo.

En tanto, los primeros de la lista Verde son Elizabeth Cuñetti y Luis Forestier; los de la Marrón, Sebastián Hernández y Marcela Carrasco; los de la Violeta Camilo Campos y Mónica Ceballos, y los de la Turquesa, Carlos Campos y Liliana Córdoba.

Qué bancas son las que estarán en juego en octubre

Por ahora, el intendente Horacio Quiroga anunció que convocará para el domingo 22 de octubre las elecciones municipales, en simultáneo con las generales para cargos nacionales.

Y en este contexto, el jefe comunal espera una decisión de la Justicia para que habilite una convivencia del voto electrónico con el sistema tradicional de boletas que se utiliza para elegir a los representantes al Congreso.

En los comicios locales se renovarán nueve bancas en el Concejo Deliberante: tres corresponden al Movimiento Popular Neuquino, tres a Cambiemos (David Schelerth, Santiago Montórfano y Karina Montecinos), una al Movimiento Libres del Sur (Mercedes Lamarca), una a Propuesta Ciudadana (Sebastián Gamarra) y una a Fernando Schpolianky.