Hospital Castro Rendón Terapia Intensiva María Isabel Sánchez

Además Goldman precisó que en la actualidad el hospital cuenta con un total de 17 camas en terapia intensiva, “casi el doble con las que contábamos antes de la pandemia, en ese momento teníamos nueve”.

En relación al recurso humano, la directora asociada de Servicios Médicos del Castro Rendón aseguró que por el momento tienen la cantidad de profesionales para la atención; sin embargo señaló que “siempre en el sistema público de salud se está en busca de terapistas porque es el recurso crítico ya que muchos se pasaron al privado por una cuestión de índole económica”. Cabe señalar que durante la pandemia la atención en la unidad de terapia intensiva del hospital creció recargando a todo el personal de esa área.

En cuanto a la estadía de los pacientes en terapia, Goldman señaló que “la mayoría permanece entre 30 y 60 días, hay otros que están algunas semanas pero todo depende de la evolución de cada paciente”.

Señaló que también recibieron pacientes derivados desde otros efectores de salud, “se trata de pacientes con una mala evolución o con patologías graves que son derivados a la terapia del Castro Rendón”.

Goldman confirmó que en la actualidad no hay ningún paciente Covid internado en terapia “pero sí cada tanto aparece algún paciente contagiado en la clínica”. “Ahora bien, que no tengamos pacientes Covid en terapia, no significa que no estemos atravesando la cuarta ola en la provincia”, aclaró la especialista.

“La ocupación de camas es similar a la prepandemia”

Desde el Hospital Heller también señalaron que la ocupación de camas en la unidad de cuidados críticos es similar a la de la prepandemia. Cabe aclarar que este hospital no cuenta con unidad de terapia intensiva. El hospital tiene ocho camas de las cuales seis están ocupadas. En cuanto a las patologías que presentan los pacientes internados, Fernando Brito, jefe de división internación del hospital, describió: “tenemos pacientes con cuadro respiratorio con sospecha de tuberculosis, otro postquirúrgico luego de una extracción de riñón, con insuficiencia cardíaca, infección respiratoria y con dolor toráxico por una crisis hipertensiva”. Sobre el funcionamiento señaló que hay un aumento en la demanda de pacientes “porque hubo un cierto descuido ya que muchos no concurrieron a los controles durante la pandemia y en ese momento el sistema difícilmente le podía dar cobertura”.