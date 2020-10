Con esta canción se despidió Patricia Sosa de MasterChef

La más reciente gala de eliminación en MasterChef Celebrity se volvió muy emotiva cuando la cantante Patricia Sosa quedó fuera del programa y cantó uno de sus temas más icónicos: Adiós . La participante del reality de Telefe no convenció al jurado y quedó fuera de la competición.

La cantante Patricia Sosa quedó eliminada luego de enfrentarse contra Fede Bal. Ambos fueron los perores de la jornada. La diva comentó: "No me voy a poner mal. Me emociono porque le puse el 100 por ciento y las emociones están a flor de piel. Siento que hice bien todo lo que hice".