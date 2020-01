Con guardias ambientales, cuidarán bardas y ríos

El funcionario contó que la iniciativa nació de la idea de endurecer las fiscalizaciones y controles para minimizar el impacto de la actividad humana sobre los espacios naturales. Aseguró que es un proyecto que había charlado previamente con el intendente Mariano Gaido, quien se mostró interesado en la propuesta y le dio el visto bueno para que comience inmediatamente.

Si bien indicó que se encuentra en la etapa inicial, ya trabajan seis personas en el armado y la coordinación del plan de ejecución. Señaló que la Guardia Ambiental tiene una perspectiva preventiva y resaltó que no persigue fines recaudatorios (ver aparte).

"Como órgano de contralor, la Municipalidad debe multar a quienes cometan una infracción, pero la realidad marca que el problema no se termina ahí. Luego de proceder contra los infractores, tenemos que remediar el daño y eso significa un doble trabajo", explicó. Es por eso que apuntan a evitar que se cometan delitos contra la barda y los ríos.

Baggio explicó que el sector más intervenido por los neuquinos es la barda. Rememoró el caso de la cantera clandestina del barrio Mercantiles, que escondía un negocio millonario de un valor cercano a los 200 millones de pesos, y manifestó su voluntad de terminar con estas prácticas ilegales, que aseguró que les hacen un daño severo a los recursos naturales de la ciudad.

Resaltó que una de las prioridades de la gestión es aumentar la presencia en las áreas protegidas de la ciudad. "Nos encontramos con un panorama preocupante, porque hubo poca presencia en los últimos años de parte del Estado. Queremos que la Guardia Ambiental intervenga directamente en estos espacios", detalló.

Consideró que se trata de un patrimonio de un "importante valor educativo, turístico e interés general", por lo que precisó que buscan transformarlo en un lugar desde el cual la Municipalidad pueda promover valores medioambientales, para que las próximas generaciones tomen conciencia sobre la importancia de cuidar los recursos naturales".

Apuestan a tener más presencia en escuelas

A pesar de que hace años que la Municipalidad lucha contra la creación de microbasurales en la meseta y la orilla del río, el personal de Limpieza Urbana aún no los pudo erradicar totalmente. Al respecto, Francisco Baggio advirtió que no dan abasto y consideró que la única forma de terminar con estas prácticas es a través de un “cambio cultural”.

El funcionario destacó el trabajo del titular del área, Cristian Haspert, y de todos los trabajadores, quienes desarrollaron operativos durante los últimos años para subsanar el daño ambiental que hacen por igual los vecinos y las empresas que deciden arrojar sus residuos en el medio del descampado.

Señaló que las tareas de limpieza dan buenos resultados en el corto plazo, pero puntualizó que para cambiar las malas costumbres de la gente se debe recurrir a otro tipo de recursos, ya que todos los basurales que se limpian en un lugar, se generan en otro. “Por más que lo multipliquemos a Cristian (Haspert) por diez, no vamos a poder terminar con esto si no hacemos un cambio cultural. Me parece que tenemos que apuntar a eso”, reflexionó.

En este sentido, remarcó que una de las tareas de la Guardia Ambiental será recorrer las escuelas y los barrios para informar a la ciudadanía sobre la importancia de los recursos naturales en la vida de las personas y los cuidados que requieren para perdurar en el tiempo.

Baggio se mostró confiado en que, a través de la educación, se puede lograr que la sociedad cuide los espacios públicos.

