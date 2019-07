Con la ciudad sitiada, atraparon a un homicida

Julio César Coñequeo, condenado a 14 años de prisión por el homicidio del hijo de su ex pareja, Eleuterio Trecanao, fue detenido en las últimas horas en Neuquén porque no se presentó a las audiencias fijadas por la fiscalía cipoleña. La sentencia se dio a conocer en abril de 2019, pero como no estaba firme, el hombre gozaba de libertad con pautas de conducta.