Con la pelota toda manchada

Toda la expectativa que teníamos de tener un mes tranquilo, decíamos ‘olvidate, la gente durante un mes no se va a quejar del Gobierno ni de nada’. Me imagino a (Mauricio) Macri llamando a todos lados para pedir que hagan algo, que pasen de ronda. Se acortan todos los tiempos con esto”. No habían pasado más de dos o tres minutos desde el final del partido que Argentina perdió contra Croacia cuando quien escribe prestó oídos a la reflexión perpleja de un funcionario provincial requerido para salvar una serie de inquietudes periodísticas absolutamente distantes del fútbol como de la política pura y dura.