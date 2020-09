Con latas y botellas, una arquitecta construye termotanques solares

Abrir la ducha y que salga agua caliente es un privilegio que tienen sólo algunas personas. En los barrios más postergados de Neuquén, las familias no tienen gas natural, por lo que calientan el agua en ollas o comparten los baños. A la par, las posibilidades para reciclar y reutilizar son infinitas, y cuando esos procesos se hacen de forma colectiva y para un bien común, tienen doble valor.

Renovando Energías es una Organización No Gubernamental (ONG) de Buenos Aires, aunque fundada por el rionegrino Pablo Castaño, que se dedica a la construcción de estos dispositivos para que sean utilizados por familias de los barrios más necesitados, que no tienen acceso a agua caliente.

Desde Neuquén, Milena Fernández Oddo, una joven de 29 años, se enteró de la iniciativa y decidió replicarla en la zona, aunque a menor escala. A ella se le sumaron tres colegas, con los que ahora juntan los materiales reciclables y empezaron con el armado del colector, que planean instalar en el merendero y comedor Los Espartanos.

Arquitecta colectores solares La arquitecta que construye termotanques solares Agustín Martínez

El colector solar es un dispositivo para aprovechar la energía solar, consistente en una placa con caños y un tanque que, en este caso, están recubiertos con los materiales reciclables. El agua ingresa y circula por los caños que reciben el calor del sol y el líquido ingresa al termotanque con mayor temperatura.

Los colectores solares “tradicionales” pueden costar hasta cien mil pesos. En este caso, además de caños, el tanque plástico y otros pequeños elementos, para hacerlo se necesitan 264 botellas de dos litros, 264 de un litro y medio, 180 latas de gaseosa o cerveza y 110 cajas de Tetra Brick (de leche, jugo, chocolatada), además de aislante industrial o goma espuma, que también cubre el tanque.

colector solar

“Hay muchísimas familias que no pueden acceder al servicio de agua caliente, así que está pensado para que sea autoconstruido a partir de materiales reciclado y que puedan tener acceso a litros limitados de agua caliente todos los días”, contó Milena en diálogo con LM Neuquén.

Apenas conoció sobre el trabajo de Renovando Energías, la profesional hizo los talleres donde aprendió sobre su fabricación y en marzo decidió empezar a hacerlos. A través de su cuenta de Instagram, empezó con la colecta de los materiales y de inmediato su auto y su casa empezaron a rebalsar de bolsas que, sin contexto, estarían destinadas al basural.

“Me interesa muchísimo la sustentabilidad, siempre trato de estar investigando qué se puede hacer con lo que hacemos. El tratamiento de residuos es súper importante y no tenemos políticas de Estado que se estén ocupando del tema”, consideró la arquitecta quien, por su profesión, dijo que “siempre trato de ver cómo incorporar arquitectura más sustentable y más amigable con el ambiente”.

Arquitecta colectores solares La arquitecta que construye termotanques solares Agustín Martínez

“Acá no existe el agua caliente”

El primer prototipo aún está en construcción ya que la llegada de la pandemia de coronavirus demoró un poco los planes. Cuando esté terminado, lo instalarán en el comedor y merendero Los Espartanos y luego, desde ese lugar, impulsarán al vecindario para que sean construidos por ellos mismos.

El lugar está ubicado entre las Tomas 2 de Mayo y 7 de mayo, yendo por la calle Cayastá al fondo. Allí, asisten a 60 familias por día con la merienda y la cena, y actualmente están construyendo un Salón de Usos Múltiples (SUM), donde tienen previsto dar talleres y enseñar al vecindario a armar sus propios colectores.

colector solar terminado Uno de los colectores solares instalado, hecho por la ONG Sumando Energías en Buenos Aires.

Para Jorge, uno de los referentes de Los Espartanos, tener el dispositivo en el lugar sería “estupendo” y de mucha utilidad. “Acá tenemos agua fría nada más, no existe el agua caliente. Para bañarnos calentamos ollas e improvisamos, o el que tiene un familiar cerca, va, se baña y después vuelve”, explicó Jorge, y contó que allí se vive con olor a humo “porque la mayoría se calefacciona con estufas a leña”.

Las condiciones de vida en esa zona de la meseta neuquina son parte de lo reflejado en el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares, que corresponde al segundo semestre del 2019. Allí se indica que unas 25 mil personas del conglomerado Neuquén-Plottier tienen sistemas deficientes o irregulares en las redes de gas, agua y cloacas.

“La idea es instalar el primero acá y, a raíz de eso, que cada familia al verlo se entusiasme y tenga en su casa su propio colector. Por eso, ya los incentivé a que vayan reciclando botellas plásticas, latitas de cerveza, y cartones de leche”, contó el referente barrial.

¿Cómo donar materiales?

Apenas terminó de hacer los talleres, Milena lanzó la campaña de recolección en sus redes sociales y, al día siguiente, la primera colaboradora le llenó el auto de materiales.

“Una señora fue la primera que me donó, fui a la casa y me llenó el auto de cosas. Hay gente que viene juntando y eso está buenísimo porque producimos tanta basura y no nos damos cuenta”, señaló la joven.

Resaltó que en el último tiempo “hubo un click global que hacía falta” y “ahora hay un montón de gente que, por suerte, se está copando con el tema sustentable y de reciclaje”.

Para donar los materiales necesarios, se pueden contactar a su cuenta de Instagram “mo.arqui”, donde además hay una serie de instructivos para aquellas personas que quieran colaborar, además, con el acondicionamiento de cada uno de ellos.