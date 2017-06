Con Trump no se juega ni se apuesta en contra

Loto-Quebec no ha decidido todavía si les reembolsará el dinero a los que apostaron o si honrará las apuestas que se han efectuado hasta mayo de 2018, indicó el portavoz de la compañía estatal, Patrice Lavoie. Según el portal www.rcinet.ca, Loto-Quebec puso en su plataforma de juego Mise-o-jeu, el miércoles 31 de mayo al mediodía, la siguiente pregunta: ¿Donald Trump seguirá siendo presidente de Estados Unidos después del primero de mayo de 2018? En total, 117 personas apostaron. Las jugadas sobre la destitución del presidente estadounidense debían estar abiertas hasta el primero de octubre.

Hay que decir que a Loto-Quebec se le plantea un dilema ético en cuanto a la pertinencia para una compañía estatal de ofrecer apuestas políticas. La institución había asegurado ya que no propondría apuestas sobre la política canadiense, provincial o municipal. Lavoie afirma que la pregunta se presentó de una forma positiva a los apostadores y que Loto-Quebec se había situado así en los límites de “lo aceptable”.

Loto-Quebec había abierto apuestas también en 2016 sobre las elecciones en Estados Unidos, que se convirtió en la apuesta no deportiva “más popular de todos los tiempos”. Audrey Cloutier, portavoz de Carlos Leitao, ministro de Finanzas de Quebec, dijo que Loto-Quebec comprendió la posición del gobierno y que el tema de la apuesta era bastante sensible. Queda claro: con los poderosos no se juega….

117 personas apostaron hasta el momento sobre el futuro de Donald.