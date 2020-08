Con un aumento por venir, cae la venta de asado y sube la de puchero

Desde el sector ganadero les dicen que hay un gran desabastecimiento de ganado en la zona. “O al menos esa es la excusa que nos dicen para aumentar cuatro veces en un mes”, se quejó Martín, de la carnicería Las Coloradas del barrio Huiliches.

El kilo de carne por res aumentó de $270 a $335 y “nosotros solemos comprar media res, que tiene unos 120 kilos de carne”, aseguró Martín. Es decir, de unos $32.400 por pieza, el costo pasó a $40.200.

La prohibición de las reuniones familiares llevó a que se reduzcan la venta de carne con hueso: “La gente ahora te lleva dos kilos de asado para la familia, 4 o 5 personas. Pero igual seguimos vendiendo”.

Sin embargo, desde la Carnicería 5 Estrellas, admitieron que “preocupa el tema de los precios, ya a la carne que entra hay que aumentarle unos 50 pesos por kilo. Lo que equivale a un 10%”. El miedo para agosto radica en “que todas las semanas viene aumentando la carne, un 3, 5 o 10%”. Lo que equivale a casi un 20% en el último mes. “No sé qué va a pasar de acá a fin de mes, porque en Agosto se va a sentir el aumento de la carne”, agregó.

Además, aseguró que el principal problema que tienen las carnicerías de la ciudad son los supermercados. “Ellos son los que terminan de marcar un precio, te absorben, porque además la gente compra ahí porque tiene todo”, afirmó.

Para su suerte, los clientes siguen eligiendo a Juan Maldonado y hasta suelen cruzar de una punta de la ciudad a la otra para mantener su clientela. Hay quienes incluso hacen sus reservas por WhatsApp para tener los domingos de asado en familia.

Sin embargo, la caída del asado con hueso de calidad, hace que algunos sábados tengan que "cerrar" porque no tienen "buen asado" y no van a vender carne que no es de calidad. "A esta altura de mi vida no me interesa vender por vender. Me interesa que cuando el cliente vuelva me diga ‘Che, que rica que salió la carne’”, analizó.

Hoy en día, “lo que más se vende es el asado con hueso, que pasa de 650 a 680 pesos esta semana”. Se venden unos 300 kilos de asado entre viernes y sábado y se quedan "cortos”. Aunque ahora, con la llegada del frío a la zona, están “vendiendo mucho puchero, que es una cosa estacional”.

En ese sentido, Martín, de Las Coloradas, marcó: “Con el aumento de la carne y el frío aumentaron mucho la venta de cortes baratos, como chuletas y el puchero”. Sin embargo, estos cortes, que no superan los $200, no hacen la diferencia en sus negocios.

Los carniceros de la zona aseguran que, a partir de los jueves, prácticamente “no se vende ni milanesas, ni carne picada, ni nada que no sea asado”. El funcionamiento del negocio gira en torno a la costumbre argentina de todos los domingos, y claro, los neuquinos no son la excepción.

Aún así, las carnicerías locales están expectantes a ver la evolución que se dará en sus mercados en Agosto. “Preocupa el precio de la carne, preocupan los aumentos y nunca sabemos cómo se lo va a tomar la gente”, lanzó Maldonado.