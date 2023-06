Con una megafiesta, Las Palmas vuelve renovado por completo

" La idea es erradicar Las Palmas y hacer algo totalmente nuevo, algo que no hay acá en Neuquén. De Las Palmas no queda absolutamente nada, se reformó todo: desde la parte exterior, hasta la interior. Se apunta a un público totalmente distinto . De Las Palmas no queda nada, todo es diferente", recalcó Vaamonde. "La gente cuando vaya se va a dar cuenta", agregó.

sens 1.jfif

Inspirado en "los mejores boliches de Buenos Aires y Córdoba" y con el objetivo de "darle a Neuquén un boliche nunca visto", Vaamonde comenzó a trabajar en la remodelación del gigante de más de 2000 metros cuadrados el año pasado.

"Yo soy productor de seguros y tengo un gimnasio. Me he dedicado a distintos negocios, pero en la noche nunca me manejé. Igualmente, como empresario uno siempre está viendo qué puede hacer, soy un alma inquieta y todo se aprende. Un día me enteré de que se alquilaba el espacio, lo hablé, llegué a un acuerdo y comenzamos a trabajar", contó el mentor del Sens.

De Las Palmas no queda absolutamente nada, se reformó todo: desde la parte exterior, hasta la interior. Se apunta a un público totalmente distinto. De Las Palmas no queda absolutamente nada, se reformó todo: desde la parte exterior, hasta la interior. Se apunta a un público totalmente distinto.

"Se remodeló absolutamente todo: se hicieron baños nuevos, se pusieron pisos de porcelanato, de parqué; se diseñaron distintos espacios, todo con sistema digitalizado tanto para la compra de bebidas como para la de entradas. Algo nunca visto acá en Neuquén. Nosotros vamos a implementar un sistema nuevo con una tarjeta. Apuntamos a la última tecnología", indicó.

"Al tener un espacio tan grande, lo vamos a tener divido. La idea es que puedan ir chicos desde los 20 años en adelante y destinar el sector de arriba para gente más grande que a veces no sale porque le resulta incómodo encontrarse con personas más chicas. Esa gente va a tener su espacio, donde pueda comprar su mesa con sillones para sentarse tranquila, cómoda y poder charlar. Todo se hizo pensando en el cliente para darle toda la comodidad. No fue un 'pinto y lo abro'. Lo pensamos todo desde el otro lado, para que pasen realmente un momento divertido y agradable", enfatizó.

sens 2.jfif

Sens también tendrá una propuesta gastronómica para quienes quieran disfrutar de una cena. Vaamonde aclaró que, si bien en un principio las opciones serán "más estándar", ya tiene planificado el lanzamiento de un restaurante "más elaborado". "Tenemos un proyecto que aún no se terminó, pero está en carpeta y el lugar está reservado para un restó de alta categoría", adelantó.

"En cuanto al estilo de música, nosotros apuntamos al cachengue. Además de Fer Palacios, vamos a traer grupos musicales y vamos a hacer fiestas electrónicas al menos dos veces al mes", anticipó para luego sumar.

WhatsApp Video 2023-06-12 at 13.50.14.mp4

El lanzamiento de Sens ya comenzó a ser celebrado por el público local. En apenas una semana se agotó el primer lote de entradas que se comercializaron a 6 mil pesos -las generales- y 10 mil pesos, para el sector VIP.

En la página de Instagram del boliche se puede acceder al link para adquirir los tickets de la segunda preventa. En este caso el valor ascendió a 7 mil y 11 mil pesos, respectivamente.

La gente consulta, pregunta, hay mucha ansiedad e intriga. Quienes fueron no pueden creer la reforma que ha tenido el lugar y como eso se ha comentado mucho, están todos a la expectativa La gente consulta, pregunta, hay mucha ansiedad e intriga. Quienes fueron no pueden creer la reforma que ha tenido el lugar y como eso se ha comentado mucho, están todos a la expectativa

"La venta de entradas nos ha sorprendido. Ahora está por agotarse el segundo lote de entradas, así que viene muy bien. Realmente hay mucha expectativa. La gente consulta, pregunta, hay mucha ansiedad e intriga, la gente quiere saber qué hicimos nosotros ahí adentro", destacó Vaamonde. "Quienes fueron no pueden creer la reforma que ha tenido el lugar y como eso se ha comentado mucho, están todos a la expectativa para saber qué fue lo que cambió y saber cómo es Sens", remarcó.

A menos de un mes del lanzamiento, Vaamonde dijo que tiene "la mejor expectativa". "La idea es que la gente pueda disfrutar lo que uno con tanto esfuerzo hizo. Hace más de un año que vengo trabajando en esto, con muchos altibajos en este país por el tema de la economía. Ha sido realmente complicado porque la inversión ha sido muy grande. Creo que este es un proyecto que va a funcionar, es algo que Neuquén no tiene.

sens 3.jfif

El impacto para la ciudad va a ser fundamental; que la capital de la Patagonia pueda contar con un boliche de este nivel y características, será un salto de calidad. Directa o indirectamente le vamos a dar trabajo a unas 150 personas aproximadamente. Hay mucha expectativa con eso. Nos pone contentos generar puestos de trabajo y que la gente esté entusiasmada con el lugar.

Dejar atrás el pasado

Ubicado en la calle Primeros Pobladores 2015, el boliche cuenta con una larga y popular historia dentro de la movida nocturna y también con el peso del caso Sergio Ávalos, el estudiante de la Universidad Nacional del Comahue que fue visto -golpeado- por última vez allí, el 14 de junio de 2003.

"Cuando se habla de Las Palmas, la gente piensa en la mala fama que en su momento tuvo y en los casos que hubo. Nosotros queremos salir totalmente de ahí porque Sens es todo un proyecto nuevo y apuntamos a algo totalmente distinto", remarcó Vaamonde.