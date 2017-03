Lo que era una salida de cine común y corriente, terminó siendo para Cecilia la sorpresa de su vida cuando Nelson le propuso casamiento con una superproducción de cine.

Todo el personal del Cine Teatro Español fue cómplice de la propuesta que ideó Nelson junto a la productora neuquina Frater Audiovisual y la Fundación BPN. "Pupi", como conocen a la novia, llegó pensando que iba a ver "Nieve Negra", el film que protagonizan Ricardo Darín y Leo Sbaraglia, pero las cosas sucedieron de otra manera.

Cuando la película debía comenzar, apareció en la pantalla un video de un joven de espaldas en la costa del río Limay. Una voz en off comenzó a contar la historia de Cecilia y Nelson mientras aparecían fotografías de sus momentos juntos.

Pupi no podía creer lo que veía mientras todos los presentes en el cine comenzaron a aplaudir y silbar. Al terminar el video, se encendieron las luces y en el escenario apareció Nelson con un ramo de flores y un cofre con un anillo. "¿Vamos a ver la película?", exclamó Cecilia sorprendida al ver que todo había sido montado. "No puedo creer esto. Gracias y sí me quiero casar", agregó la joven en medio de los aplausos y la emoción de los presentes.