Concejales se reunían por Zoom y un invitado quedó grabado teniendo sexo

"Tan pronto como nos dimos cuenta, intenté que sacaran a la pareja inmediatamente del aire. El incidente ocurrió mientras se presentaba un estudio de la aplicación del presupuesto para la alimentación de los estudiantes en la segunda ciudad de Brasil más afectada por el brote de coronavirus. El protagonista del incidente no fue un parlamentario, es una persona que interrumpió en la sesión de Zoom", expresó el funcionario Leonel Brizola Neto. Y agregó: “Tan pronto como nos dimos cuenta del episodio, le pedimos a TV Câmara, que controla el audio y el video de los participantes, que lo sacara inmediatamente del aire. Los concejales y otros participantes no tenemos ninguna interferencia en el corte, edición, montaje de los videos en la plataforma Zoom. Reafirmo la importancia de la audiencia pública para demostrar la incompetencia del ayuntamiento que tiene recursos, pero no puede hacer que se respeten los derechos de los niños”

“Lamento que la prensa haya puesto de relieve la indiscreción involuntaria que se produjo durante la audiencia y no la falta de alimentos para los niños y adolescentes”, agregó Neto, quien había promovido la audiencia para mantener discusiones entre miembros de la Comisión de Derechos del Niño y del Adolescente de la Cámara de Río de Janeiro.