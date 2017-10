El hecho se dio cuando, en vez de salir al escenario y pararse frente al micrófono para dar revelar sus medidas corporales, citaron cifras: "Mis medidas son 2202 casos de feminicidios reportados en los últimos nueve años en mi país", dijo una de las chicas al micrófono antes de retirarse de la pasarela. "Mis medidas son: el 81% de los agresores a niñas menores de cinco años son cercanos a la familia", dijo la siguiente y así continuó por varios minutos.

Las 23 candidatas y representantes de las distintas regiones del Perú dieron cifras de violencia de género, abuso sexual, acoso, explotación sexual, agresiones psicológicas, entre otras.

El conductor del evento, Cristian Rivero, explicó una vez finalizada la presentación de cada participante que este año el certamen estaría dedicado a enviar un mensaje contra la violencia que azota al país.

"No queremos un país con más violencia. No solo se trata de estas 23 mujeres. Se trata de todas las mujeres que tienen derecho y merecen respeto. No más violencia. Este es el mensaje de este Miss Perú", dijo el animador.