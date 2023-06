Condena unánime para el hombre que intentó matar a su pareja e hijos: "Estoy tranquila"

Este jueves, Nancy recién pudo respirar con un poco más de tranquilidad, luego de que la Justicia condenara de manera unánime a su ex pareja por intentar quemarla a ella y sus hijos en la vivienda familiar de Plottier . Al violento le esperan al menos 10 años de prisión.

Para la fiscalía, Pablo Vilo, de 43 años, cometió intentó de femicidio y doble intento de homicidio contra sus hijos, quienes también estaban en la vivienda. “No fue un hecho aislado”, sino que ocurrió en el marco de “una relación de pareja de más de 20 años, signada por la violencia de género”, sostuvo la fiscal del caso Eugenia Titanti en su alegato.

Tras presentar todas las pruebas, el último martes, la fiscal solicitó al tribunal que se lo declare culpable por los delitos de tentativa de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido causado por un medio idóneo para crear un peligro común y por femicidio (en el caso de su pareja Nancy) y doble tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido con un medio idóneo para crear un peligro común (en el caso de sus hijos, de entonces 9 y 12 años).

Por su parte, la defensa, no discutió la existencia del hecho, incluso que había un contexto de violencia de género. Sin embargo, resaltó que este fue un hecho aislado, un accidente, no atravesado por tal violencia. También que Vilo no roció a Nancy, que hubo un forcejeo con el bidón y que el hombre incluso la mojó para evitar que ella saliera herida cuando fue alcanzada por las llamas. Por ello, pidió que se lo declare culpable por el delito de estrago culposo y lesiones graves culposas. En un caso, la expectativa mínima de pena es de 10 años; mientras que en el otro de 3 años.

JUICIO A PABLO OSCAR VILO POR TENTATIVA FEMICIDIO (5).jpg Claudio Espinoza

Cabe recordar que Nancy permaneció internada por 34 días en el hospital Castro Rendón. Tuvo quemaduras de tipo B y AB en su rostro, mano derecha y miembros inferiores, por los que requirió diversas intervenciones quirúrgicas, “habiendo estado en real peligro su vida”. Los chicos también fueron asistidos en el hospital de Plottier por inhalación de humo y se les brindó oxígeno.

Al momento de comunicar el veredicto, la jueza Álvarez resaltó que quedó acreditada la violencia de género como contexto central del hecho por las declaraciones de la víctima, sus hijos, allegados y especialistas, y es así que el tribunal resolvió condenar al hombre por unanimidad por la figura requerida por la fiscalía.

En diálogo con LMNeuquén, Nancy expresó sentirse "tranquila" tras dejar la sala de audiencias acompañada de varios familiares que la apoyaron en el duro proceso de rememorar el triste día. Sobre el fallo, expresó que "era lo que esperaba, porque todo lo que conté es lo que sucedió".

Según confió la mujer, el juicio de cesura, en el que se debatirá la pena imponer, tendrá lugar el próximo 22 de junio.

Sobre sus hijos, también víctimas ese día, confió que están "todavía perturbados psicológicamente" y que están al tanto del juicio contra su padre.

"Yo todavía sigo con traumas psicológicos y con tratamientos por las heridas", lamentó además, y detalló que además de vivir con los recuerdos, aún sufre las consecuencias físicas, con inyecciones de corticoides frecuentes, cicatrices que le impiden cierta movilidad y una operación más por afrontar, por lo que su lucha recién comienza.