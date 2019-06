Cóndor en el centro neuquino: "Jamás hubo un antecedente así"

"Nunca jamás había pasado algo así. No hay ningún antecedente de que un cóndor baje a la ciudad y en los edificios, es muy raro", aseguró en LU5 Diego Moreno, director de la Regional Este del Cuerpo de Guardafaunas.

condor-en-nqn-07.jpg Claudio Espinoza

Moreno indicó que, en un primer momento, cuando recibieron las denuncias, pensaron que "podría llegar a ser un águila mora". Luego, sin embargo, corroboraron que se trataba de un cóndor por las imágenes, y por la tarde acudieron al edificio donde estaba el ave, en Santiago del Estero y Carlos H. Rodríguez, pero ya se había ido.

"Me tocó subir al edificio y era un lugar realmente alto, pero ya no estaba. Chequeamos si había alguna mancha de sangre y no había nada", agregó. Y dijo que una de las hipótesis es que "ellos aprovechan las corrientes de aire" y por eso pudo haber llegado hasta lo alto del edificio en la ciudad.

Moreno pidió a la población que, de advertir la presencia del ave en otro lugar de la ciudad, se dé el aviso al número 0800-666-6636.

condor-en-nqn-08.jpg Claudio Espinoza

LEÉ MÁS

Las diez fotos del cóndor en lo alto de un edificio que sorprendió a los neuquinos