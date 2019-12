A otro conductor más le dio positivo el test de alcoholemia y no pudo seguir viaje, ya que el personal de Tránsito le secuestró su auto. En tanto, no se explica la actitud de un tercero, también muchacho, que escapó de un control, pero fue detenido, y al soplar la pipeta el resultado fue negativo. Hasta ayer era un interrogante qué lo motivó a huir, si no estaba borracho. “Incluso tenía toda la documentación en regla, se lo infraccionó por desacato a la autoridad y lo dejamos ir”, agregó el secretario municipal de Fiscalización, Aldo Mildenberg.