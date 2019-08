Desde el ISSN asumieron que fue un "error" de ellos pero "sólo de impresión". El hecho no alcanzó a las cuentas bancarias.

Confirman que "no hay peligro" para los jubilados que les figuró un apoderado en el recibo

El director de Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones del ISSN, Daniel Aguirrezabala, confirmó que por “error” salió un número de DNI erróneo en los recibos de cobro de los jubilados que no tienen apoderado. Aseguró que "la equivocación no llegó a las cuentas" y que los beneficiarios no “corren ningún peligro de robo”.