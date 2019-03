Cipolletti

Un depravado que violó a dos niños no pudo zafar de la condena impuesta por un tribunal cipoleño y deberá cumplir una pena de 16 años. Mediante un abogado particular había impugnado la sentencia, pero esta semana fue confirmada en todos sus puntos. El hecho protagonizado por el hombre, de unos 50 años, ocurrió en la región y no se brindan los datos precisos para resguardar a las víctimas. Según la investigación, el condenado violó en reiteradas ocasiones a la hija de su ex pareja.