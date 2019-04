Conflicto familiar enfrentó a dos mujeres por una casa

Una orden judicial de reingreso a favor de María puso en evidencia la inviabilidad de la medida, ya que ambas apuntaron que la propiedad en cuestión les pertenece y que no quieren ni pueden convivir.

María y Elina, ambas víctimas de violencia, están enfrentadas por la posesión de una casa.

Durante unas dos horas y media, la situación fue custodiada por personal policial y culminó con un ofrecimiento de los hijos de Elina de hacerse cargo de conseguirle un alquiler a María y sus hijos.

La situación se complejizó a partir de una orden de reingreso a favor de una de las partes y culminó con un ofrecimiento de alquiler para una.

“Estoy separada desde octubre del año pasado porque mi ex pareja me golpeó hasta casi matarme y estoy viviendo con mis hijos, dos mellizos de 8 y uno de 15”, afirmó María y señaló que hace 16 años que reside ahí, desde que se casó con el hijo de Elina, acusado semanas atrás por lesiones leves, calificadas por el vínculo y por violencia de género.

“El jueves pasado salí a visitar a mi familia y (Elina) aprovechó, se metió a mi casa, trajo un montón de gente, me tiraron todas mis cosas atrás y lo que no, me robaron. Desde el jueves que estoy en la calle sin tener donde ir”, explicó María, quien aseguró que no recibe ayuda económica de parte de su ex pareja y padre de sus tres hijos ni de su familia.

En cambio, Elina, con un documento de propiedad en la mano y con los ojos llenos de lágrimas, señaló: “Mi hijo le quiere alquilar un lugar y (María) no quiere, quiere quedarse acá porque se quiere quedar con mi casa”.

En este sentido, la mujer profundizó: “Me hizo un montón de cosas, me hizo firmar un papel que no tenía que firmar cuando yo estaba operada de cáncer, como no sé leer y veo poco...”.

“Ella vivía con mi hijo, pero yo no tengo la culpa de que se hayan peleado, vivían acá, yo les presté y después se hicieron los dueños”, indicó Elina y agregó: “Es mala, me pega, me tira con todo, yo no quiero que se quede acá, mucho daño me hizo”.

La compleja historia de violencia

1/4/19 Acusaron a la ex pareja

La Justicia acusó al hijo de Elina por el delito de lesiones leves, calificadas por el vínculo y por violencia de género contra su ex pareja, María.

11/4/19 María se fue de viaje

La mujer señaló que se fue de viaje junto a sus tres hijos a visitar a su familia a otra provincia y aseguró que fue entonces cuando Elina “se metió a la casa”.

18/4/19 Volvió y arrancó el conflicto

María regresó a la vivienda en cuestión y señaló que no podía ingresar porque su ex suegra no la dejaba entrar y que desde entonces no tiene dónde vivir.

Lo acusaron por golpear, ahorcar y arrastrar a su pareja

A principios de abril, la ex pareja de María fue acusada de lesiones leves calificadas, por el vínculo y por ser cometidas con violencia de género, por el ataque ocurrido en octubre del año pasado.

En esa audiencia, el fiscal Guillermo Prime dio detalles del violento hecho y sostuvo que no se trató de una situación aislada. “No fue el único hecho o un hecho aislado de violencia, sino que la relación estuvo atravesada por distintas formas de violencia, económica, psicológica y física”, destacó.

Con respecto al ataque, el fiscal señaló que ocurrió el 1° de octubre de 2018, alrededor de las 4, cuando el hombre comenzó a agredir a su pareja en la vivienda que compartían en la capital neuquina, la misma a la que ayer tuvo que acudir la Policía.

Hasta las 9 del mismo día, el agresor golpeó a la víctima en distintas partes del cuerpo, frente a los tres hijos de ambos. Luego, le dio la cabeza contra una mesa de madera, la ahorcó, la tiró al suelo y la arrastró por el piso, causándole heridas de todo tipo. Una vecina, a quien la víctima le pidió auxilio cuando la mujer se asomó a su casa, será uno de los testimonios centrales durante el juicio por la brutal agresión.

Provincia se hizo presente en el lugar y auxilió a Elina

Frente al conflicto suscitado en la vivienda de barrio San Lorenzo, intervino en el caso una abogada de la Dirección Provincial de Políticas para Adultos Mayores, Emilse Lobos, quien señaló que se encontraba acompañando y asesorando a Elina. “María cobra el dinero de un alquiler de Elina, vive en esta casa y además ejerce violencia sobre ella”, expresó la abogada, tras señalar la situación de vulnerabilidad que atraviesa la mujer.

Lobos explicó que cuando Elina regresó a su casa después de estar enferma años atrás, tuvo que quedarse en un quincho que está pegado a la vivienda porque María no la dejaba ingresar a la propiedad.

“Elina tuvo paciencia y se quedó ahí, pero sufrió mucha violencia de parte de María. Ella le cortaba la luz, los servicios, la insultó y le ha pegado. Elina siempre estuvo cuidando y protegiendo a sus nietos y todos los bienes que tiene María se los dio Elina”, indicó Lobos.

