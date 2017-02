Confluencia hace honor a su lema y sueña en grande

Mauricio Reina

Neuquén.- “Sueña en grande y serás grande”, reza el lema que rodea el escudo del Club Confluencia, uno de los equipos que viene creciendo a pasos agigantados desde su reaparición en 2014. El camino no ha sido fácil para su joven presidente, Ariel Koon, quien con apenas 26 años levantó a toda una institución y hoy vuelve a ser noticia. Esta vez por la contratación de dos jugadores de gran calibre para la liga neuquina: Alejandro Monsalve y Juan Manuel Vázquez, ambos provenientes del Deportivo Roca, donde disputaron el Federal A. A ellos se sumó Leonardo Larenas .

Complicados por la crítica situación económica que vive el Depo, decidieron rescindir su contrato con el club naranja y así desembarcaron en el este de la ciudad, donde además de jugar a las órdenes de Maxi Maripil, también ejercerán la dirección técnica en categorías formativas. Todo un desafío para dos jugadores de amplio recorrido en torneos federales.

“Es una nueva experiencia y tengo muchas ganas. Por ahí mi salida de Roca no fue de la mejor manera, no se tomó muy bien, pero yo vivía una situación personal que no podía sostener más. Se me estaba haciendo muy difícil pasar tantos meses sin cobrar. No estaba bien y creo que fue la mejor decisión. Este es un desafío lindo”, aseguró Monsalve. El volante no percibía sueldo desde octubre, algo que fue determinante para la salida de ambos.

“Yo necesitaba un cambio de aire sí o sí. Estaba un poco cansado. Hablé con Maxi (Maripil) él me contó su metodología de trabajo. Hablé con Ariel después, y la verdad que me gustó mucho el proyecto que tienen. Está la expectativa de crecer rápido, así que la verdad que siento que fue una buena decisión”, completó Vázquez, otro de los refuerzos.

Ambos neuquinos decidieron jugársela por un club considerablemente inferior a Roca tanto en lo deportivo como en infraestructura, aunque hubo otros factores que también influyeron. “Cuando Ariel me llamó me dijo que tenía también un fin muy social y quieren que el club sea un apoyo para que todos los chicos del barrio puedan llevar una vida un poco más ordenada y también eso me gustó”, deslizó Vázquez mientras que Monsalve coincidió: “Tienen unas ganas bárbaras y es a veces lo que falta en el fútbol, gente que tenga ganas de hacer crecer un club como Confluencia que hace dos años no existía. Se rearmó el club, se reunió mucha gente, ahora se pudo conseguir el sintético y la verdad que es excepcional lo que se está haciendo”.

Con respecto a lo deportivo, el objetivo es aspirar a jugar un Federal C, por lo que tanto Monsalve como Vázquez serán piezas fundamentales en este fin. “Maxi me dijo que quería armar un proyecto para jugar el Federal C, me gustó la idea”, aseguró el volante central. “Se armó un lindo plantel. La idea es pelear arriba. Estoy sorprendido y muy contento con el nivel. Hay muchos chicos con buen pie y se está armando un lindo equipo”, concluyó el Vázquez.

De esta forma, el Conflu se arma para llegar hasta donde nunca antes pudo hacerlo. Con refuerzos de jerarquía, un técnico con una idea concreta y muchos chicos del club que quieren estar a la altura para ir por un sueño que espera se haga realidad.

Larenas también pasó por el Federal A

Además de Alejandro Monsalve y Juan Manuel Vázquez, el Club Confluencia también sumó a Leonardo Larenas, el aguerrido volante central que supo ser pieza clave en el Independiente de Gustavo Coronel y de reciente paso por El Porvenir.

Leo será otro de los baluartes que aportarán a la causa de Confluencia para aspirar al Federal C. Sin dudas, en la medida en que los refuerzos logren adaptarse al resto, Conflu será gran protagonista. Le sobra equipo.