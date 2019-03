Conmoción: conocido DJ cordobés fue hallado muerto tras denunciar "extorsión" de una ex

El hallazgo se produjo luego de que unos vecinos alertaran a la Policía sobre un auto estacionado por varias horas en una zona inhóspita de San Javier. “Las causas se intentan establecer, pero la muerte se habría producido por ahorcamiento”, añadieron desde la Policía de Córdoba.

En estos últimos días, Edu Vázquez había publicado en su perfil de Facebook una seria acusación contra una exnovia por extorsión.

"BUSSO GARZON, hace más de 10 meses me extorsiona diciendo que si no vuelvo con ella seguirá escrachándome. Esta chica es cordobesa pero vive en el exterior, en Madrid para ser exacto. A causa de sus mentiras no fundamentadas ante la ley, tuve que dejar de hacer lo único que me hacía feliz, tocar música profesionalmente", había escrito Vázquez en su cuenta de Facebook.

"Micaela vive de sus padres (HORACIO BUSSO, ex presidente de la cámara de comercio y la empresa cotreco entre miles de Matufias más ) SOLEDAD GARZON, una persona detestable) hasta hoy creí que no medía las consecuencias y que este infierno terminaría pronto pero no", añadió en el extenso texto.

"Estoy tan seguro que soy inocente, me ofrezco a presentarme ante medios de comunicación, justicia y todo lo que sea necesario para que esto se aclare y le pongan un freno a esta mujer. No me considero feminista, pero si defendí las banderas violeta y verde cuando tuve la oportunidad", dijo y añadió: "Mis últimos 10 meses fueron un infierno fundado bajo falsas acusaciones de abortista, 2 embarazos que nunca existieron e interminables cosas que ella inventaba día a día para generar más angustia y desesperación".

"No pido piedad ni apoyo, quiero que sepan que existe la violencia de género de ambas partes y que mis daños psicológicos y laboral pero SOBRE TODO dejar de hacer lo que amo me llevo a una depresión de la que no se si podré salir", concluyó el DJ.

