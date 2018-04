En diálogo con Implacables, la panelista dio su postura y tampoco fue muy contemplativa con su compañero.

"No hablé con él, no lo quise molestar. Me parece que es un poco complejo. Sé que se tomó una semana primero y después creo que habló con la productora y pidió dos meses más de licencia. No sé si licencia psiquiátrica o licencia médica, pero no sé mucho más", dijo Ansaldi.

Y disparó: "Tenemos un trabajo donde hay que tener cierta cordura entre lo que uno hace, dice y piensa hay que tener". Y agregó: "Es un laburo que él tiene que hacer con el mismo para poder llevarlo adelante. Es muy difícil".

Cabe recodar que el periodista está con licencia psiquiátrica.

"Además tiene una causa que también hay que afrontar", recordó Connie volviendo a poner sobre la mesa la acusación de Jaitt contra Juan Cruz en relación a los abusos de menores en el club Independiente.

En su oportunidad, la mediática Natacha Jaitt había dicho que Sanz era "cómplice" de su amigo Leonardo Cohen Arazi.

Esta tarde en Implacables que el periodista había renunciado a la productora Kuarzo.

