En Confrontados, informaron acerca de la situación actual del periodista y contaron que mantuvo una reunión con la productora que lo tiene contratado para definir su futuro laboral, tras la cual salió encapuchado para no ser reconocido.

Alrededor de las 11:20 se reunió con el productor general de KZO e ingresó con una chaqueta con capucha para tratar de pasar inadvertido. Allí le prometieron que si no sigue como panelista en el programa de Verónica Lozano tendrá trabajo en el canal de cable KZO.

Para saber un poco más acerca del periodista y sus polémicos videos viralizados, su ex Tamara Bella se refirió al tema. Ellos fueron novios y hasta pusieron fecha de casamiento, pero a las tres semanas se separaron. La que decidió cortar el romance fue la modelo, quien explicó los motivos:

''Por suerte fueron 20 días, me quedé helada con estos videos, nos separamos abruptamente por cuestiones que note raras’’, comentó. Aunque Tamara no quiso ahondar en detalles de su corta relación, aseguró: ''La relación terminó mal, es bipolar y mitómano, el problema de él es que es muy actor, miente todo el tiempo’. Varias chicas me escribieron para decirme que tenía relación abiertas con ellas’’, sentenció.

