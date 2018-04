El panelista de Cortá por Lozano, pidió una semana de vacaciones en el ciclo, y así lo comunicó la conductora al aire. Pero ahora, tras la desvinculación del periodista de Telefe, Lozano reveló algunos detalles de la interna en el canal, y contó que Sanz se enojó con ella.

“Nunca me pasó algo así. Es un tema muy delicado. Lo hablé con Darío TuroveCerrarlzky y Raúl Slonimsky (de Telefe y Kuarzo) que se juntaron y decidieron convocar a Juan Cruz el lunes por la mañana a una reunión, pero un rato antes del encuentro él mandó un mensaje diciendo que pedía una semana y eso fue lo que yo comuniqué”, contó Verónica en Por si las moscas (La Once Diez).

Agregó que luego Juan Cruz cambió el teléfono, y nunca más se comunicó con ella.

“Antes de esto me hicieron una nota en otra radio en relación a las declaraciones de Natacha (Jaitt) en lo de Mirtha y yo dije ‘es un tema muy delicado, no estoy en condiciones de decir nada, para eso está la Justicia‘, y Juan se enojó conmigo. Yo le dije: ‘Bueno, Juan pero no hace ni un mes que te conozco’“, explicó la conductora en relación al enojo del periodista.

“Quiero ser cuidadosa al hablar, prefiero que él hable con la gente del canal y los días pongan un poco más de claridad sobre esto. Es todo confuso y complejo y tampoco hay una condena de lo otro”, expresó en relación a la causa que investiga abusos y pedofilia en el club Independiente, en la que Sanz quedó pegado luego de que Jaitt asegurara que además de amigo es "cómplice" de Leonardo Cohen Arazi.

En cuanto a la filtración de los videos que muestran la periodista en situaciones íntimas, Lozano opinó: “Me parece una guachada y nadie puede condenar a nadie por eso“.

LEÉ MÁS

Vero Lozano explicó por qué Juan Cruz Sanz no está en su programa

Telefe le soltó la mano a Juan Cruz Sanz y Natacha Jaitt festejó